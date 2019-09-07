性治療師講尊重 解決最私密雜症

求助挽婚姻——吳穎英表示，每次看見因性生活不協調導致婚姻破裂的個案時，都會感到唏噓，「如果他們有足夠的性知識，不會覺得性是污穢和忌諱，那其中一方能及早求助，可挽回婚姻」。（劉焌陶攝）

正視「性」——在不少人的心中，性仍是神秘莫測。張開大腿，鏡中是什麼景象？（謝偉豪繪/明報製圖）

【明報專訊】網劇《性愛自修室》，男主角的母親為性治療師，性格豪放，經常單刀直入查問求助者的性事，令對方一臉尷尬。現實中，性治療師確實會跟接受輔導的人開門見山談論他們的性經驗。而工作中，性治療師遇到不少「奇案」，如結婚近30載未曾圓房、以動物眼皮當作性玩具等。

家庭醫生吳穎英，從事性治療師工作多年，坦言即使個案情節再離奇，治療師也不可大驚小怪，因性治療貴乎尊重，才能讓求助者放心說性。

「那是羊的眼眶。」談起曾在女性陰道中發現羊眼眶的一幕時，吳穎英表情從容，記者則嚇得目瞪口呆。

陰道發炎 驚見遺留羊眼眶

時間回至20多年前的1990年代，醫務所中，一名50多歲婦人求診，指下體有異味，流出綠色分泌物。當吳穎英及護士替其詳細檢查下，驚見陰道中有一團黑色的毛，嚇得護士大叫。吳用長鉗抽出毛團後，婦人臉色一變，表情尷尬。細問下，原來她丈夫為了取悅太太，以羊的眼眶套於陰莖，目的是性行為時，藉羊眼眶的眼睫毛掃過太太的陰核，帶來性刺激。但完事後忘了取出羊眼眶，致婦人的陰道發炎。

面對婦人一臉難為情，吳穎英先解釋病况，提醒日後不可遺下性玩具於陰道內，同時細問夫婦的性生活習慣，「我跟她講，你的丈夫很愛你。他不但希望自己享受性快感，亦希望你一同享受，這男人很難得」。經吳的解說後，婦人明白年老仍有性生活是正常之事，毋須引以為耻。「最重要的是，婦人本身對公開談性好尷尬，但我能令她好開心。在那個年代，有多少丈夫會着緊太太的性感受？」吳穎英指婦人離開醫務所時笑得好開心。

曾被指污穢 診所留安全套抗議

1986年，吳穎英修畢中大的家庭醫學文憑，考獲英國皇家全科醫學院院士後，獲邀於中大醫學院教授性醫學一科。當時社會對性議題的討論氣氛保守，性治療師行業亦未興起。吳穎英遂由性治療創始人Masters and Johnson的理論入手研究，又與被譽為「性博士」的精神科醫生吳敏倫合作撰書，談論性醫學。

上世紀80、90年代，高調談性並非易事。某日，醫務所護士打開鐵閘時，發現一個已打結的安全套，直立在閘口的鎖匙位旁，「那些人對性的態度愚昧，感到尷尬便抗議：為何醫生要講這些事？他們覺得性好污穢」。吳穎英表示，當時社會的性觀念保守，因此前來尋求性治療服務的人，均會以其他疾病為由求診，不動聲色，以免被人標籤。

設立協會 性治療師專業化

隨着社會的性觀念漸趨開放，性話題不再是禁忌。2005年，一批本地性治療師成立香港性教育、研究及治療專業協會（HKASERT），開辦性治療課程。首批受訓畢業，現為協會委員的吳穎英指出，為了保持性治療的專業，協會提供獲美國認可的性教育專業培訓。吳穎英表示，至今年計，協會已舉辦共5屆課程，訓練約150名性治療師。

鑽研性醫學30多年的吳穎英表示，從事性治療工作貴乎尊重二字，「這一科是要你不怕與人交往，不怕講性器官及性行為，談論時千萬不要偷笑，眼睛一定要望對方，態度好誠懇，好尊重」。

尊重兩字，體現於每一個治療細節。吳穎英舉例，治療患有進入障礙的婦女時，先會邀請她坐在牀上，用鏡子照着自己性器官，觀察及認識陰部結構組織。隨後在患者的同意下，邀請婦女及其丈夫在診所內，以手指探入陰道，讓陰道習慣被異物進入的感覺。進行每一治療動作，性治療師需先獲接受治療者同意，「她知道我好尊重她……這是Rapport，即是醫生與病人建立互相信任的關係」。

建立互信 求助者放心說性

訪問當天，記者等待訪問期間，目睹一對夫婦滿面笑容踏出吳穎英的房間。然而，這並非每對尋求性治療的夫婦寫照。吳穎英坦言，多年來見證不少夫婦忽視性生活不協調，導致婚姻破裂，即使其中一方後來求醫，亦已無法挽回感情，「我通常提醒自己，是我們的失敗……我們應要做多些工作，讓他們能克服求助的心魔」。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

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