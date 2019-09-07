知多啲：點搵合適性治療師？

【明報專訊】伴侶沒有性生活，不等同關係出現問題，只要雙方達到共識，便毋須求助性治療師。但若伴侶有性困擾，包括性慾不足、高潮障礙、性交疼痛等，希望作出改變時，性治療師的角色便能派上用場。

Q：有心求助的人士如何找到適合的性治療師？

A：醫管局社區復康中心有提供性治療服務，有需要人士可經公營體系內的醫生轉介，再約見性治療師。坊間部分社福機構亦提供性治療服務，如香港明愛家庭服務、香港家庭計劃指導會等。

如考慮選擇私人執業的性治療師，可瀏覽香港性教育、研究及治療專業協會（HKASERT）的認可性治療師名單。東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生提醒，市民尋找性治療師時，宜留意性治療師曾否接受本地或外國的性治療訓練，有否加入本地或外國的性治療師屬會。

Q：跟性治療師會面過程是怎樣？

A：吳穎英表示，性治療的面談時間多為1小時，過程中會談及伴侶的性生活和習慣，需要服務使用者對治療師的信任。在她撰寫的《私蜜檔案——建立愛與性關係》一書中，性治療面談過程中，會問及行房次數、前戲、伴侶感情、自慰等情况，亦會談及童年及成長經歷。

Q：接受性治療服務期間，會否與性治療師有身體接觸？

A：梁啟泯表示，根據守則，性治療師提供性治療服務時，不會與個案有身體接觸，但會提供練習內容，讓個案在家與伴侶自行練習。香港明愛家庭服務網站顯示，如性問題由生理因素引起，服務使用者需要尋求醫生的評估及治療，沒有相關醫學資格的性治療師，不會為服務使用者作身體檢查。

Q：如要修讀性治療課程，有何入讀資格及門檻？

A：現時醫管局認可的性治療師須為醫療人員，並擁有HKASERT 或美國相關協會所頒發的專業證書。邱貴生表示，現時HKASERT的性治療師課程獲美國認可及監督，學員修畢本地課程後，會成為美國性教育諮詢和治療協會（AASECT）的基本成員。如有意報讀本地的性治療師課程，申請者須持有碩士學位，並具至少兩年在社會工作、輔導、心理學、醫學、護理或復康領域工作的經驗。