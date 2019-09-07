運用4C標準 由淺入深鑑賞鑽石

【明報專訊】鑽石象徵恆久不變，鑽戒是極受歡迎的求婚禮物。一紙婚書未必是真心的憑藉，但經權威鑑定頒發的鑽石證書卻是信心保證。今年是美國寶石研究院（GIA）創立88周年，國際珠寶業用來評價鑽石的4C標準便是由它訂立，不少拍賣級珠寶都有由它頒發的證書。GIA香港分校不常接受傳媒訪問，今次記者專訪了分校經理趙敬業，由淺入深介紹鑑賞鑽石的法則。

GIA負責鑽石和寶石檢測、教育和研究，全球有11間鑑定所及10間學院分校。趙敬業說目前國際通用、反映鑽石價值因素的4C標準（成色、淨度、切磨和卡重量）便是由GIA於1953年訂立。由鑑定所頒發的證書有如鑽石的驗身報告，詳細說明它的狀况。

成色（Color）

鑽色主要分為沒有顏色鑽石和彩色鑽石兩大類。在沒有顏色的類別中，完全無色的鑽石是極罕有和價值極高，而大多數的沒有顏色鑽石都略帶黃色。成色分級由D級（無色）到Z級（淡黃或淡褐色）共23級。顏色濃度超越Z級的會被歸類為彩色鑽石類別，由另外一套標準去評定。

淨度（Clarity）

淨度是指鑽石內含多少雜質，分為無瑕級（Flawless）至內含級（I3）共11個等級。檢查時會把鑽石放大10倍觀察，通常愈乾淨無瑕的鑽石價值愈高。

切磨（Cut）

鑽石一般愈閃亮價值愈高，切磨比例、對稱性和磨光都影響其閃亮度。當光線進入鑽石，會經過不同角度的切割面產生折射，其間會不斷增大色散強度令光彩更亮麗。GIA在切工方面訂立了極優（Excellent）至不良（Poor）等5個等級。

卡重量（Carat Weight）

通常鑽石愈重價值愈高，重量以卡（Carat）作單位。1卡相等於0.2克，而1卡以下的鑽石會以分為單位，1卡有100分，75分即是0.75卡。

紅 粉紅 紫鑽較稀有

鑽石是堅硬的天然物質，在地球深處於2000℃高溫下形成。趙敬業說鑽石極罕有，一般來說在每1噸礦石中所得到的鑽石含量少於半卡。當中也非全部適合作首飾用途，經切磨後餘下的分量會更少。在彩色鑽石類別中，以紅色、粉紅色和紫色等較稀有，佔全球少於百分之一，通常會被製作成收藏級珠寶。

鑑定所在市場中擔任第三者角色，頒發鑑定證書保障雙方利益。每張證書有獨立編號，可透過GIA網站核對資料。部分藏家對鑽石所出的礦場感興趣，甚至對某些已停產的礦場看高一線，但證書並不顯示產地。趙敬業說以科學方法，可對比原石及切磨後的鑽石，追溯是否出於同一產地，但前提是要確定原石的產地來源。鑽石價位由市場決定，而4C標準級數接近的鑽石，價錢可互相參考。

鑽石和寶石學博大精深，趙敬業說有藏家為提升眼光方便尋覓珍寶，甚至攻讀研究寶石學家文憑。

文：呂瑋宗

編輯：廖偉龍

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