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鑽石切磨簡介
文章日期：2019年09月07日
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圓形明亮式（Round Brilliant）——常見的切磨方法。圖左是鑽石側面的描繪圖，圖右是頂部的樣子。（GIA提供）
花式切磨（Fancy cut）——圓形明亮式以外的不同形狀切磨方法，統稱為花式切磨。圖中屬沒有顏色類別鑽石，左起墊形（Cushion）、阿斯確形（Asscher）、梯方形（Emerald）、雷地恩改良式（Modified radiant）、橢圓形（Oval）、欖尖形（Marquise）及梨形（Pear）切磨。（Robert Weldon/GIA提供）
阿斯確形——此款評級屬D color（無色）、VVS2（極輕微內含瑕疵）。（Robert Weldon/GIA提供）
公主形（Princess）——這顆是Aurora寶石公司出品、以公主形切磨的彩鑽。（Robert Weldon/GIA提供）
彩鑽——彩鑽的顏色奪目，經切磨後色彩更鮮豔。（Robert and Orasa Weldon/GIA提供）
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【明報專訊】鑽石的天然外觀受地殼變動影響，要讓它發放光芒要經過精心切磨，趙敬業介紹了以下方法。（請看附圖）
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