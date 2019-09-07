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文章日期：2019年09月07日
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鑽石檢測器——利用紅外線光譜技術檢測是否天然鑽石。（黃志東攝）
熒光反應——部分鑽石在長波紫外線下會顯現顏色（熒光反應），或影響珠寶的整體設計，這儀器可觀察其強度。（黃志東攝）
比色石——透過不同色級的比色石（master stone）可分辨鑽石的色級。（黃志東攝）
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【明報專訊】鑽石鑑定是專門學問，以下是由GIA研發的常用分析工具。（請看附圖）
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