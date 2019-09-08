街知巷聞：薄扶林村火龍 活生生的文化

【明報專訊】港島南區薄扶林村沒有村牌，村口倒有一個竹製火龍棚，門上掛有一黃一黑大獅頭，下方黃紅對聯寫上「火龍棚固守鄉情，薄扶林山明水秀」。

村側的國際學校門前空地，出現一隻竹製巨型玉兔和大中小3條火龍。

赫然驚覺一年容易又中秋，又是時候在月圓之下舞火龍。

未有香港，先有薄扶林村

周四早上記者相約薄扶林村村民Ann So遊村，她10年前嫁給在薄扶林村長大的丈夫之後搬進來，兩個女兒是第4代村民，爽朗的她直言自己最初很討厭這裏，「我覺得這裏好污糟好臭，我們住在村口覺得嘈喧巴閉，又多蛇蟲鼠蟻，又無排污系統，環境真的麻麻地，而我則是一個在九龍高樓大廈屋邨長大的女子。但這裏勝在乜嘢呢？間屋勝在不用錢，祖屋嘛。」不過，她現在已成為薄扶林村文化環境保育小組的中堅分子，時不時充當導賞員帶村外人遊村，「現在是好喜歡這裏，這幾年好少出街，因為在村內都大把嘢玩。」她如數家珍說着村中活動：蘿蔔豐收節、紮染工作坊、冬天焗燒鵝、中秋舞火龍……

薄扶林村有逾200年歷史，坊間一直流傳着「未有香港，先有薄扶林村」的說法，因為香港在1841年開埠成為貿易港，而薄扶林村在1819年已有歷史文獻記載。雖說這裏原是一條客家鄉村，但Ann說現時村內住有3000人，共400幾戶，但其實沒有特別的大姓家族，也沒有村長。而薄扶林村最為外人熟知的，必定要數一年一度的中秋舞火龍活動，至今逾100年歷史，活動在2017年8月被列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》。

村前盤龍 隨龍珠入村

Ann帶記者預先走一趟村內的舞火龍路線。據薄扶林村火龍會副主席蕭昆崙介紹，在農曆八月十五日晚6時半，逾100名村民和義工先在村口「起棚」，即在村前舉行拜祭、上香和點睛儀式。然後，10多人撐起一條插滿香燭、長逾30米的巨型火龍在巴士站前打龍餅，「即是盤龍，如像人們跑步前做的熱身運動，我們會舉起火龍轉圈。」

之後火龍就會追隨龍珠（龍珠是插滿香燭的球體，會在前邊走邊轉動，引領前路）入村，先到李靈仙姐塔和附近的西國大王廟參拜。Ann解釋：「全香港得我們村會供奉李靈仙姐，至於為何會供奉仙姐，有好多說法，有人話以前是用來驅鬼，又有人說是因為瘟疫，亦有人話仙姐其實是男人」。李靈仙姐塔高約5米，是由紅磚砌成的兩層建築，古塔刻有「民國丙辰」（即1916年），估計是開始興建的年份。每逢過節和一年一度中秋舞火龍，靈塔香火都會特別鼎盛。記者走下梯級欲拍攝靈塔外觀，下方停車路守門犬即時衝出來狂吠，Ann笑言：「小心有狗屎，這裏的狗都是四圍跑的。」

牛奶公司活歷史

完成參拜之後，火龍會回到村口換香，再進村拜祭伯公（傳統鄉村神明），和在村內疾走為村民祈福。薄扶林村主要分為4個部分，村頭的菜園，中部的圍仔、水井頭，和村尾的龍仔督。而村內有兩個伯公壇，位於圍仔的頭尾位置。舊時村民或許是不甘伯公寂寞，亦想像出有伯婆相伴，因此伯公壇邊掛上一副對聯，「公公十分公道，婆婆一片婆心」，令人哭笑不得。

拾級而上的圍仔大街是一個小街市， 梯級兩邊曾經林立攤檔，高峰期有達50間商戶開檔，士多、藥材舖、理髮店等應有盡有，但現在只剩下10餘檔。1886年牛奶公司成立，選址薄扶林興建牧場飼養乳牛，並在山上興建高級職員宿舍，殘舊的7層宿舍現時被圍上綠布。「沒有車可到達宿舍，員工必須行樓梯，我數過，共有64級樓梯。」

Ann訴說當年牛奶公司職員每月出糧兩次，會下山到圍仔大街買糧食，直至1984年牛奶公司遷離薄扶林，至今已荒廢多年。去年6月獲立法會財委會批出5800多萬元，由明愛和村民合作計劃將這座一級歷史建築宿舍復修成「薄鳧林牧場」博物館，已在今年7月進行動土儀式，預計2021年向公眾開放。

遊村後「龍歸滄海」

火龍是不上山的，遊村之後，又再回到村口多打一次龍餅，最後沿薄扶林道落華富邨，在華樂樓對出空間再換香，打最後一次龍餅，便前往爆布灣海邊將龍掉進海中，寓意「龍歸滄海」，將不好的東西帶走，直至午夜12時完成整個儀式。

價值在於人傳人

細雨之中，游走於鐵皮屋間，村路狹窄連撐傘都偶爾碰壁，但窄巷之間各處都是鮮活驚喜。送石油氣的林大哥，吹口哨呼喚背後兩小狗前進；赤膊大叔在門前邊聽達明一派歌曲邊拆解電器；小貓追逐蝴蝶在田園飛舞；巷弄飄揚粟米蘿蔔煲豬骨香氣；街角盡是塗鴉與鳧鳥公仔告示。

在村口菜園地附近，巧遇56歲資深火龍紮作師傅吳江乾，他憶述自己10多歲開始紮火龍，每年無休，「我得兩個師傅，一個無聊，一個得閒。」他總是滿口金句，逗得記者大笑。他謙稱紮火龍「無咩難度」，「我從來都無圖和度尺寸的，唔啱咪拆囉，都係睇mood。」

紮火龍工序主要分成破竹、削竹、紮骨架、綑禾草和紮鐵線5步驟，跟吳師傅上過堂的Ann說紮火龍必須要戴手套，因為好容易會被禾草割損雙手。吳師傅更說：「不是個個人都受得了禾草，有些人甚至會敏感的，口水鼻涕一齊來。」

以往中國傳統工藝總是不願外傳，但吳師傅卻每年中秋節前一個月，都會廣招有心人前來一起紮火龍，來者不拒，「這10年左右我才認真反思，有些東西真的好想留給下一代。為何如此珍惜傳統文化，因為這些不是用錢買得到，我們的文化值錢的原因是活生生，最重要的價值是人傳人。」

年輕人接棒舞小火龍

村內舞火龍雖然已有逾百年歷史，但火龍會在2014年才註冊成立，蕭昆崙解釋昔日不同村民都會自製火龍，中秋節一晚分分鐘有4、5條火龍分別飛舞，「但試過有一年發生衝突，直情有村民打交。於是我們就成立了火龍會，設立一些規範，例如現在中秋節晚上只會舞一條火龍合埋一齊，就算兄弟平時嗌交，都會一齊合力做活動，無再發生不開心的事件。」

而且，他們希望做到薪火相傳，現在除了農曆八月十五日會舞動大火龍外，八月十四日亦會鼓勵年輕人和小朋友，甚至村外人在菜園地舞動中小型火龍，「八月十四日的目的是將火龍交給村入面的年青人接捧，因為10幾歲的年輕人可能唔夠膽，唔好意思和叔叔講我都想舞火龍呀。所以大概4、5年前開始八月十四日都會設立一個平台舞火龍。」

為村祈福 不作表演

人們總是將薄扶林村舞火龍和大坑相比，蕭昆崙則說分別在於「我們由此至終都不是一個表演項目。」他指出薄扶林村舞火龍的唯一目的是為村祈福，「就算打龍餅都不視作是表演，而是儀式。」而且，他指出薄扶林村舞火龍是每年逐家逐戶向村民籌募經費，因此是真正由整條村村民參與的活動。

「有些事情我們是有堅持和底線的。」吳江乾以活得兩袖清風為榮，他說近年有好多人打火龍主意，想藉機賺錢，例如有藝術家想將紮火龍結合自己的作品以獲取資助，「經常有人說付10萬8萬叫我們紮條火龍出去賣廣告，我都不會的，我唔鍾意，因為我們要尊重和珍惜自己的文化，出了條村，舞火龍的意義就不同了。」

文//彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供、資料圖片

編輯 // 陳志暘

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