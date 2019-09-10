社會不穩 買金保值要識揀

龍鳳金鐲——約6錢重的新式龍鳳金鐲（右）金片被壓得很薄，比約1両重的傳統款式（左）面積較大，看似更得體。（黃志東攝）

高技術 鑲嵌黃金——黃金硬度不高，這款吊墜以手工要求高的方法鑲嵌捷克琉璃，比用傳統鑲爪穩陣。（呂瑋宗攝）

K金 不易變色——K金的優點是金屬成本比黃金及鉑金較低，色澤亦較容易保持亮麗。（黃志東攝）

黃金保值——黃金象徵富貴，既閃亮又具保值功能。圖中左下為金粒，設計簡單，出入差價較小，左是半両，右是1両。（黃志東攝）

【明報專訊】金器除了是有體面、貴重的飾品和禮物，不少人尤其是長輩認為，當社會不穩或戰亂時，它較貨幣更有安全感，隨時隨地可變賣應急，是最佳保值工具。近期港人飽歷社會動盪，加上預計美國有可能減息，掀動不少人買金避險的念頭。

金飾專家指出，我們較常接觸到的黃金、鉑金和K金，各有不同價值和用途；另外，佩戴不合適的「金」製造的飾物容易變形，送禮送錯金器甚至會得罪人。

擁有逾40年金飾業經驗的和盛金行資深店員梁紹康、謝瑞麟副主席及首席策略暨財務官伍綺琴，以及justgold鎮金店分店副經理Don，為讀者分享買金、戴金、存金的貼士。

傳統智慧：賣舊買新對冲差價

梁紹康解釋，逢社會不穩定或戰亂時，不少人會考慮買黃金，回憶數十年前曾遇上不少來港的越南難民把從家鄉帶來的黃金變賣。他說買金保值是人類的傳統智慧，1980年代初飾金價約每両4000元，最近已升至約1.6萬元。「不少長輩買金器時，會同時變賣數十年前於低價購入的金器，以對冲當中的差價。」他提醒飾金和金粒的出入差價不盡相同。「因金飾的售價包含人工成本（約數百元以上），珠寶店回購金飾時只會計算黃金的重量，還會按情况扣減折舊成本。」而金粒設計簡單、手工成本較低，所以出入差價一般較小，會較保值。

伍綺琴指珠寶店的金價差別不大，但不同店舖的手工價錢和店佣收費各有不同。「珠寶店有時會推出手工半價或免店佣等限時優惠，趁這時候購買會較划算。」若有意出售金器，她建議帶同單據向原屬品牌查詢，因大部分珠寶店對自家出品較有信心，對其他寶號的產品需多花時間了解。

Don指出，近年珠寶店開始流行以實際價錢標示金飾售價。「一來年輕人不擅長按重量換算，珠寶店希望以透明度高、簡單的計算方法鼓勵他們買金；二來不少時尚款式的成本有部分包含了鑲嵌手工及首飾設計，產品很難純粹用金屬的重量來衡量價值。」

避險工具：黃金最佳但沒利息

伍綺琴說黃金市場國際化，在不同國家都可按國際統一的公價買賣，所以具保值功能。「雖然不少人視黃金比鈔票為更理想的避險工具，但要留意收藏黃金並沒有利息，而且實物若擺放在保險庫等安全地方也需要成本。」她說在太平盛世時普遍人對貨幣較有興趣，因可存進銀行戶口，一般又有利息收，不過預料未來美國有可能減息，黃金又再次受到關注。「近10年黃金走勢『大漲小回』，2011年飾金價曾登上每両1.8萬港元的高峰，至2014年一度回落至1.1萬至1.4萬元，目前約1.6萬元。」她說作10年以上的保值，投資黃金是不錯的選擇。

硬度比較：黃金柔軟 鉑金夠堅

「黃金相對鉑金和K金，質地較柔軟，製作外形纖薄的飾物容易變形，例如薄身的黃金小吊牌易被壓彎；駕駛人士長時間緊握軚盤，亦有可能把手指上的黃金指環壓扁。」梁紹康認為，傳統黃金有好意頭，最適宜製作送禮用途的飾物，如龍鳳手鐲等，而日常佩戴則建議選鉑金飾品。

鉑金硬度比黃金高、不易變形，可製作幼細、耐撞的鑲爪，適宜用來鑲鑽或玉石。而設計簡約、車花簡單的鉑金手鐲或指環亦適合日常佩戴。不過，鉑金飾物較少用來送禮。梁紹康解釋，一直以來大家習慣把鉑金（Platinum，中文同音字是「薄金」）通稱成「白金」，讀音和「帛金」相同，送給人意頭不好。

Don解釋，目前也有黃金加上寶石元素的設計，但手工要求相對高，以精湛技術把琉璃或寶石固定，防止它脫落。他說這類設計極考驗工匠手藝及設計師心思，推出市場前須經嚴格檢測。

新款設計：體積相若成本減少

梁紹康表示，舊日的金飾設計成本較高，他以龍鳳金鐲為例，傳統款式的鐲身較粗、圖案花紋手工精緻，加上扣口設計較複雜，打磨時會耗費不少黃金。「新款式設計大多數用機器壓模，而先進的車花機可準確車出花紋，簡便的扣口設計亦利減省成本。」他說傳統認為龍鳳金鐲愈「墜手」愈有體面，但近年較重視新娘戴上手後的外觀。「流行的新款式把金片壓得很薄，用較少分量的黃金可打造體積相若，甚至看起來更大的款式。」

配襯貼士：宜接近皮膚色調

Don表示，選購金飾時可留意自己的膚色，建議配襯接近皮膚色調的款式，如白淨的人可配襯有珍珠、淺色水晶的金飾，而皮膚深色的人可配襯鑲嵌深綠、深藍色寶石的金器。「近年長輩們很新潮，對多姿多采的款式亦感興趣，很難按年齡選款式，建議以場合作考慮。體積大的款式較適合宴會等隆重場合，幼線條則適合日常佩戴。」

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

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