Gadget：升降鏡頭變大屏幕 強化效能攻手遊用家

人像模式的功能不少，除有瘦面、大眼等基本功能，更設有芭比鼻、花瓣唇、 染眉等特別功能，可將自己變成另一個人。（屏幕截圖）

高屏佔比：由於自拍前相機沒有佔用機面位置，所以T9 Pro的屏佔比達到91.9%。（黃志東攝）

自動升起：當用家轉用前相機自拍時，T9 Pro的自拍鏡頭便會慢慢升起；而轉回機背後的主相機時，自拍鏡頭便會自動收起，相當方便。（黃志東攝）

【明報專訊】現今的手機功能多多，對用家而言，除了屏幕大、影相靚、效能高外，自拍功能當然亦是考慮入手的重要元素之一。各大小生產商，為了減低鏡頭，特別是自拍鏡頭對機身大小的影響，各出奇謀，創作出不同設計。最近，國產手機興起自動升降式自拍鏡頭的風潮，更有廠商為加強吸引力，內置了現時手機最高配置於一身，以吸引一班愛自拍又愛高效能的用家入手。

升級效能 加強散熱效能

自動升降式自拍鏡頭，是近年多間內地大廠愛用的「黑科技」之一，例如vivo、OPPO等，之前都推出過使用這個設計的手機，至於港人較熟悉的小米，今年6月推出的9T也加入這個設計。不過，當時的9T定位為中階手機，只使用了Qualcomm Snapdragon 730處理器、6GB RAM及128GB ROM的配置，吸引力始終有限。但今次最新推出的9T Pro，卻使用了較高階的Qualcomm Snapdragon 855處理器、8GB RAM及256GB ROM，效能上明顯高出一截；加上同時會設有Adreno 640 GPU，單是運算能力及處理圖像能力都有更加明顯的提升。

雖然小米在9T身上加入了不少打機功能，但礙於手機的處理器能力所限，未必能發揮最佳效能。9T Pro的處理器效能提高，自然可盡情打機，但又迎來機身可能過熱的問題。因此，廠方特別設有8層石墨及雙向散熱系統，能夠在打機及睇片時將熱力帶走，當配合Game Turbo 2.0功能，在手機效能提升的同時，亦不怕打機時過熱。另外，手機亦支援自訂的遊戲觸控設定、遊戲顯示增強、一鍵切換上網卡、關閉屏幕「掛機」（遊戲自動進行）等多種功能，配合屏幕具有180Hz的更新率，觸控時反應時間更可縮減至70ms，「食雞」更容易。

升降自拍鏡 拍全景團體相

承接9T的鏡頭設計，9T Pro的前相機同樣是升降式，解像度亦是2000萬像素，當用家開啟相機功能，再選擇自拍模式時，鏡頭便會自動伸出。而自拍鏡頭上設有與機身同色的LED燈，相當搶眼。9T Pro同時支援全景模式，可透過左右移動手機來群拍。至於後相機方面，同樣設有3個鏡頭，分別有4800萬像素AI鏡頭、1300像素124.8度超廣角鏡頭及800萬像素長焦距鏡頭。像素高固然是其中一個賣點，加了超級夜景模式及運動跟拍功能，對於愛夜拍的用家，相當合用。

至於屏幕方面，9T Pro採用6.39吋的AMOLED顯示之外，支援2340x1080解像度顯示，亦支援HDR功能，用來看電影效果都算不錯。不少人都愛在睡前看手機，而屏幕亦支援DC調光，可自動因應環境光調校屏幕光暗，在低光環境下有效減低屏幕所發出的閃光。此外，手機亦支援第七代屏幕指紋解鎖技術，能提升指紋解鎖的準確度。論功能，無論是愛自拍、愛打機、愛睇片或是商務用家，手機功能都能顧及，唯一是手機不支援外置記憶卡，但內置256GB ROM相信大部分用家都夠用，加上價錢不足4000元，可說貫徹小米性價比高的宗旨。

■規格

作業系統：Android 9（MIUI 10.3.1）

處理器：Qualcomm Snapdragon 855八核心

屏幕：6.39吋2340x1080像素 HDR AMOLED

容量：8GB RAM/ 256GB ROM

相機：（前）2000萬像素F2.2/（後）1300萬像素廣角F2.4、800萬像素2倍光學變焦F2.4、4800萬像素超廣角F1.75

體積：156.7x74.3x8.8mm

重量：191g

售價：$3599

查詢：3001 1888

文：勞耀全

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com