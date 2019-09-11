創科神探：手機應用程式 Check料好幫手

【明報專訊】最近人人講「Fact Check」（事實查核），香港人不再人云亦云，凡事講求真相，與創科精神相似。其實創科講求資料蒐集、研究及開發，首要條件當然要查證真相，找出問題所在及應對方案。創科神探最近找到一間初創手機程式開發商，推出一款名為AwesomePlus的應用程式，幫助大家蒐集新聞，查證真相，實在是大時代的恩物。

「最近社會上的活動，新聞媒體的報道可以說是排山倒海而來，想較容易比較不同的看法和報道，坊間並沒有什麼好的工具。」創辦人Ivan針對此社會問題，嘗試以大數據應用於個人化的方向，研發出AwesomePlus應用程式，讓用戶可以一次過觀看多個本地的新聞頻道，滿足用戶事事講求「Fact Check」的要求。

這款應用程式還提供世界各方各面的資訊，包括最新的手機遊戲、音樂推介、健康、設計、科技、本地以至國際大事，超過100個頻道，透過人工智能算法將大量的資訊連接到用戶手機上，絕對是足不出戶也能知天下事。創科神探更發現app內有一個全球首創的特別功能：可傳送排程信息的即時通訊軟件。

預設信息發送時間功能 方便交流

這個內置加密的即時通訊軟件，以Web Socket Technology做出真正即時信息顯示，更有預設信息發送時間功能，方便世界各地無時無刻的資訊交流。值得一提的是程式還有3D寵物、各款小遊戲、星座運程等娛樂，亦有最新推出的Awesome Chips作為積分獎賞。雖然現在需「Fact Check」的極多，多到未能一個App可以簡單應付到，但應付與新聞相關的資訊查證，相信都能幫到手。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）