Interest：法國書蟲 買癮難斷 扎根香港 為古籍尋伯樂

珍貴書籍：店中最貴的書籍，是1926年由法國記者Albert Nachbaur所著的《民間之圖像》，書籍展示當年中國的剪紙、年畫、圖騰等，現時在二手書交易網站上售15,815美元。（黃志東攝）

【明報專訊】藏書者的舉動，有時可以用病態來形容。19世紀起有「藏書癖」（Bibliomania）一說，患者大花金錢，重複購買同一本書，誓要將初版、精裝版、不同語言的版本收歸己有。他們喜愛嗅到書香、托着硬皮書脊、撫摸不同觸感的紙材。這次訪問的古籍書店店主，亦自言對讀書、買書上癮，藏書近30年，他視收藏的書如身體髮膚、糟糠之妻，直言:「賣書，是為了買更多書。」

在香港賣書不馨香，賣古書更是天方夜譚，更何况專賣法國古書？法國古書店Indosiam Rare Books卻在香港屹立了17年。這家棲身於荷李活道的上樓書店，由68歲的法籍店主Yves Azemar主理。按下電閘門鈴，拾級而上，Yves已在等候開門，請記者脫鞋內進。清涼的空氣中播放着小聲的古典樂，浸淫其中的是一列列釘裝精緻的厚皮古書、過百歲的舊報章、老相片，Yves走到裝滿東南亞古籍的書架前坐下，書桌上的桌面電腦，還停留在買書網站頁面。

客人曾問Yves這兒是否博物館，又有人問這是否他的家。但與其把這典雅得來帶點家居感的空間簡化為一個「家」字，不如從功能上說，它是Yves以賣養買的地方：「賣書，是為了買更多書。」店中約5000本書，只佔其藏書量五分之一，其餘都在家中和倉庫，只藏不賣。若找到藏書的其他副本，便會連同專為客人喜好蒐羅的古書，和一些Yves沒興趣收藏的典籍，落入待賣的行列。

鍾情遠洋亞洲文化

店中的古籍年紀比他大，例如1906年10月7日出版的法國畫報Le Petit Journal，全版報道釀成萬人死亡的香港丙午風災，人仰船翻的慘况；另一本大書《民間之圖像》高約兩呎，1926年出版，是全店最貴的書，「這本太罕有了，現時在二手書交易網站上售15,815美元」。揭開布面精裝的封面，是一頁頁由人手貼上的中國剪紙、年畫、圖騰、對聯，以法文闡述當時的北京民間風俗。

而Yves更珍愛的，是記錄東南亞作為法國殖民地的史料。店名叫「Indosiam」，正正代表他專門收藏以Indo-China（中南半島）和Siam（泰國舊稱）為主的法文書和英文書，尤其是遊記、記者寫的諷刺作品，以及批判社會的作品。

Yves反覆提到自己不喜歡法國人，反而對亞洲文化情有獨鍾。遠洋的風貌，從小就在書本和母親口中聽聞過。廿來歲第一次去泰國旅遊，從此愛上這片大陸。任職法國國際學校教師的他，輾轉到過泰國和大溪地任教，最後於1992年來香港教書，一留17年。

在那港人急着移民的年代，Yves卻選擇在此定居，隨之開始認真收藏古書。及至2000年，香港還是一家古書店也沒有，「當時我想做第一人，滿腔都是與人分享古書樂趣的熱情，所以我沒等到退休，便問校長我能否開一家只於周末營業的書店」。有六七年，Yves一星期打兩份工，退休了，他才全心營運古書店業務。

「任何收藏家也是一個成癮的人。」Yves笑言自己上了幾種癮：讀書癮、獵書癮、藏書癮。源頭可追溯到他年幼時在摩洛哥生活，自小見母親在自家打造的小小藏書閣書不離手。到14歲時，他才真正沉迷起讀書來，「打開了書，我從不輕易合上，零用錢從不花在食物衣服香煙，都用來買書。」升上大學文學系後，每星期看4至5本書，他說是一生中最快樂的時光。

書癮纏身 幾乎每天買書

問他為何喜歡讀書，他說是因為知識浩瀚無涯，於是他無法停止閱讀，「書本比你來自更遙遠的地方，在你出生前出現，但又存在得比你久。某段時間的交叉點，它令你再度成為學生，這使人年輕。」直至現在，Yves還是幾乎每天買書。到頭來，花在獵書的時間比讀書更多。為了獵到心頭好，他緊貼網上的交易動態，亦很珍惜每年回法國幾次到訪古書店的時機，接觸實體古書，和賣家討價還價，並與愛書者互相分享收藏。

對他而言，收藏的書不是死物，而是組成他的一部分。小時候至今的書，他全都保存下來。「每本書都給了我知識，它就像身體裏的血肉，我不想遠離它們。」漸老的他，不時和朋友談論藏書的歸宿，「可惜無人有答案。當然可以將書拍賣，但這就像賣掉思想和靈魂，想也不敢想」。本來Yves打算趁夏天回法國整理自己的藏書清單，作個點算，但時間推了又推，最終計劃無限期擱置。

今年夏天，他第一次在定居香港後沒回法國。原本書店客人就不多，多則一天三個，少則一星期一個。撇除有兩個月在老撾度假，六月起竟然一個登門造訪的人也沒有。他淡淡然道：「現在是一個歷史的時間點，我倒不太介意personal business。」但在這段清幽的時間，他再次在窗前貼起了「for sale」，打算把這小單位賣出，「我倒是把租金設得很高，那就暫時不會賣得出了。」Yves喃喃的說，「去年起我把告示貼了又撕，撕了又貼，否則一旦售出，就什麼都回不去了。」

文：宋霖鈴

編輯/陸亮瑋

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