藝文青：用數據還原氣候暖化真相

【明報專訊】「地球之肺」亞馬遜森林大火持續，末日將至的論調四起。想起早前首播里安納度狄卡比奧監製的第二部紀錄片Ice On Fire，立即看看有何啟迪。里安納度在2016年推出首部《洪水來臨前》，今次同樣由他聲音導航。拍攝隊走訪多名研究員、能源發電公司等，講述科研技術創出應對環境危機的新方法。即使機會渺茫，地球仍「有得救」。

亞馬遜森林大火與香港餐桌

早前在網上見到一份食譜教煮「五大素球」，弄出美味及營養豐富的小吃，代替牛肉，救救森林。根據巴西國家太空研究院數據顯示，亞馬遜森林本年火災數目大幅上升，當中很大原因關乎開發土地種植大豆或飼養牛隻，企業焚燒清空樹林，易於釀成意外。而另有統計顯示，香港為巴西牛肉出口最高的地方。亞馬遜森林大火不是想像中那麼遙遠的事，冰川融化亦然。

美國總統特朗普曾稱全球暖化為惡作劇，近年愈來愈多有關人類活動對氣候影響的質疑。Ice On Fire一開始已表明，這是時候由科學家及專家發聲。紀錄片嘗試把證據拿出來，將「科學期刊」艱澀理論化為易於理解的脈絡。影片先談及碳排放紀錄。一隊研究人員由1968年開始記錄，現在每星期一天均會在全球約60個地點採集空氣樣本，包括駕車登上海拔1500米寒冷的山上。除證明空氣中的排放由工業革命後暴升，研究人員表示希望為後來者提供重要及可靠的資料作開發及研究。影片之後解釋大冰層融化，其中一個影響是讓極鋒氣流的軌迹幅度擴大，進一步加快氣溫上升及帶來極端天氣，包括大颱風、山火、水浸。

科研人員、發電公司、漁民等上天下海找尋不同紓緩方法。靠近自然的方法包括尤沙紅杉林基金推動「社區森林」概念，種植及復植碳存量高的紅杉，使用枯木作生物炭來除甲蟲等。另外，具多年拖網捕魚經驗的漁民改養殼類、巨藻，以吸碳及開發新海中植物食糧。高端技術方面，現時有公司的太陽能電力成本已低於化石燃料；哈佛研究人員發明「人工葉」、「仿生葉」進行人工光合作用的項目，值得各地參考。影片避不開提及政策不足，更有包庇化石燃料公司之嫌，包括被稱為Four Corners地域曾引起熱論的甲烷泄漏問題。方法有了，惟這些方法部分需要基建配合、規劃及資助。

作為藝文青，聽了那麼多科普理論，頭仍有點暈。片中有一段頗為觸動的訪問，不是人人都是科學家，但人人都要衣食住行。受訪者敲問人們到底是否願意參與療癒地球的過程。如果肯，就會自然用上自己的創意做點什麼。例如當中有一個城市有機種植農夫提倡把家中窗台、後園、社區荒廢地方化為小農地，自己食物自己種。這不再是被動過程，而是開始了解即使多微細的事情，「其實我們都是解決方案的一部分」。話不多講，筆者得動身買菜弄飯盒，下餐才有「素球」食。（www.hbogoasia.hk）

文：小東