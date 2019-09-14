戲迷之家：走進唱盤的硬件世界（2）

【明報專訊】上次講完唱機的選擇及轉盤的分類，今次講一下其他部分：唱臂、唱頭及唱頭放大器。它們對最終音質均有不同程度影響，因此入手之前一定要先了解器材的規格，方可互相配合，輸出好聲音。

唱臂學問多 新手不宜獨立買

一般來說，發燒級唱機也需要另行選配唱臂，中級或DJ唱盤則多數會預設唱臂。先講講發燒級產品，基於發燒友的要求較高，他們除了要自行安裝唱臂，有些唱盤甚至能安裝2或3支。不同設計、不同製造物料的唱臂，所發出的聲音也有分別。

因此，想玩唱盤的朋友必須注意唱臂、唱頭與轉盤的配合，尤其是唱臂和唱盤之間的安裝距離和角度，必須擁有相當經驗的朋友才懂得拿揑，弄錯的話不但會影響音色，甚至可能無法完整播放整張唱片，故初入門的朋友最好還是先考慮唱盤連唱臂的產品。

另一個核心部分是唱頭，原來並非所有唱盤的唱頭也可以更換，例如入門級機種，大部分唱頭都不能更換，如果唱針因長時間使用後變鈍，用家只能夠更換唱針，而不能更換整個唱頭，這亦意味用家不能透過更換唱頭來提升音質。至於唱頭的類別，主要分為MM（動磁唱頭，Moving Magnet Cartridge）及MC（動圈唱頭，Moving Coil Cartridge）兩種。比較籠統去理解，傳統MM唱頭的能量感可能較強一點，MC唱頭的聲音則偏向細緻，但由於後進的MC唱頭亦已發展了數十年，與其籠統分類，不如以實際音質出發作選擇。

考慮放大器兼容性 注意擺放位置

無論用家最後選擇MM或是MC唱頭，最終都需要唱頭放大器來把唱頭的低輸出電壓提升至擴音機輸入可接受的水平。但值得留意的是，全部唱頭放大器均支援MM唱頭，但卻不一定支援MC唱頭，尤其是一些便宜的唱頭放大器。建議選購唱頭放大器時應先考慮同時支援MM及MC唱頭的產品，以防日後更換唱頭時又要顧慮唱頭放大器，徒添煩惱。還有一點需要注意，由於現代音樂訊源大都以數碼為主，因此雙聲道擴音機一般也沒有內置唱頭放大電路，必須使用外置產品，至於環繞聲擴音機內置唱頭放大電路的更是絕無僅有，對於新手便要小心預算以免超支。

選擇唱頭放大器時，除了留意是否支援MC唱頭之外，高級一點的產品亦會加入其他調校功能，例如調校電容值、阻抗等，簡單來說就是可透過一些細微的調校，再去改變唱頭的音色。至於在唱盤與唱頭放大器之間的連接線，一般都比較短（約1至1.5米），主要原因是唱頭本身的輸出信號實在太低，如果連接線過長，容易受到外間干擾，因此安裝時一般不能將唱頭放大器距離唱盤太遠。

最後，接駁唱盤過程中，會發現一條地線，這條地線必須接上擴音機或唱頭放大器接地位置，否則便很容易出現一些電流雜聲，影響音質。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）