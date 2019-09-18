Interest：私人會所為創意人敞開大門

Soho House銳意成為創意人的「家外之家」，香港會社內每個角落都經精心設計。最高一層的泳池室以戶外風格設計，會員可邊享用池畔吧提供的BBQ烤肉和海鮮，邊觀賞港島景色，與新知舊友chill一杯。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】私人會所常被認為是富翁和政客的後花園，有錢、有地位就能橫行。但近來登陸香港的Soho House，吸納的卻是電影、藝術、媒體等文化創意界人士，大門為「creative souls」而開。身家豐厚不會令你受認可，也切勿穿西裝進去或大談財經，否則可能被請離場。雖然有此限制，外國分社的入會申請wait list還是一年比一年長，到底這間會所有什麼吸引力？

Soho House有多受人追捧？來重溫《色慾都市》的一節劇情吧。在正值炎夏的紐約，女主角Samantha聞說城內一處清涼又有檔次的避暑聖地──能俯瞰全城的Soho House天台泳池。她屢屢要求入會，卻被嚴謹的入會制度拒諸門外。忿然離開會社之際，她撿到一張英國會員失卡，喬裝一輪後，終於能帶同三個好姐妹登上天台池畔。正當她們洋洋得意地喝着雞尾酒，一通報失電話和Samantha的美式口音，卻令她們露出馬腳、被逐收場……

劇情提到Soho House的嚴格入會制度、時尚華麗的設施，如有雷同並非巧合。自1995年第一間Soho House在倫敦創立以來，它便標榜為「創意魂」的家外之家，不隨便亂開的大門，只樂於為「creative souls」打開，包括在文字、影像、廣告、時裝、音樂等領域打滾的文化創意產業者，或能證明自己與創意產業有關的人士。

會員互動 社區凝聚創意

培養能凝聚創意的社區，一直是創辦人兼CEO Nick Jones營運Soho House的目標。「許多創作意念、電影劇本、試鏡，都是在這兒發生的。有優良的空間、設計、會員和活動，才能成立一間great club。會員間的互動尤其重要，每個人提出自己的想法交流，從而建立一個社區，推進大家正在發展的事情。」剛落成的香港Soho House，是他的最新「實驗」場地。這個亞洲第二家落成的Soho House，位於上環德輔道西，高28層，屬全球最大。當中有3層健身中心、多個用餐空間、泳池室、舞台、放映室等設施，以及將於下年初開放的9層共享工作空間。

「當走進另一座城市時，你也想被志同道合、充滿創意的人們包圍吧？」Nick 10年前已構想在香港成立會社，今年終於成事：「人們常說香港是企業家和銀行家當道，對的，但仔細觀察下，香港也有很多creative souls」。他強調，不同地方的Soho House要具備地方特色，「會社是為香港人而設，是故設計糅合了香港本地的藝術文化」。

仔細走一趟，會發現會社內展示了過百件由Soho House藝術收藏主管Kate Bryan收藏的香港藝術品。李傑、曾健華、何藩、邱良、黎清妍等藝術家的大作，就在樓梯間、餐桌旁訴說着不同的香港故事。

Soho House的內部設計團隊素來聞名，自家設計的家具甚至受歡迎得演變成自家品牌。香港會社的室內設計照舊由團隊包辦，風格一如既往的典雅、復古，又不失時尚氣息，小細節如覆上皮革或雲石面的吧枱、寶石色天鵝絨椅子、刻上浮雕的天花皆賞心悅目，「30樓的pool bar散發着1970年代的魅力，27樓的繪圖室有恰到好處的當代元素」。原來裝修的色調和細節參考了香港電影，部分更以導演王家衛的作品為靈感。

會員不能穿西裝 不可拍照錄影

另一令人興味索然的，是寫進Soho House守則內的禮儀。會員不能穿西裝、不可拍照錄影。皆因會社的核心精神，是保持輕鬆、非企業的氛圍。2010年，紐約分部便除去了一批企業家的會員資格，因為他們老愛高談闊論財經和商貿事宜，Nick笑言：「活躍於財經界的creative souls我們也歡迎，我們只是不想他們每次光臨，都是待在吧枱談生意、做買賣。只好抱歉對他們說：Sorry, you've joined the wrong club.」

來到香港，禮儀照舊，但入會標準則較寬鬆。申請人需得到一名現有會員推薦，並經委員會審核簡歷，確認申請者適合加入Soho House群體。會社亦鼓勵有興趣入會者不論有否推薦人，也可先申請，夠creative的話，也能獲得那張金牌美劇女主角也求之不得的會員卡。

查詢：sohohousehongkong.com

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

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