2019 Redress設計大賽推動持續力量 別再讓時尚成為生態殺手

霓虹靈感——最傑出香港獎得主：香港設計師陳劍峰以極具本土特色的霓虹燈招牌和五光十色的夜景為靈感，製作出一系列層次分明而不對稱的作品。（大會提供）

餐巾升級——西班牙設計師Carina Roca Portella利用星級餐廳的枱布、用過的餐巾以及布碎布尾進行升級再造，在衣服上印上令人反思的口號，並加上護理說明，如此有趣的系列令她贏得優異獎。（大會提供）

真誠建議——伊士曼Naia品牌營銷總監Ruth Farrell給予消費者最真誠的建議：「購買前先看看標籤吧！」認真了解你買的是什麼、當中包含哪些成分和物料，再慎重考慮是否要購買破壞環境的單品。（黃志東攝）

冠軍系列——來自英國的Maddie Williams以死亡為題，帶領觀眾反思氣候變化對人類未來的影響，其系列的完整度以及出色的設計技巧，讓她成功奪冠。（黃志東攝）

【明報專訊】「地球的生命正岌岌可危！」這個駭人的警告不是恐嚇，也不是環保團體爭取輿論焦點的口號，卻是數百年來地球資源被貪婪的人類過分開採造成的惡果，每個人也沒法置身事外。趁着這個美麗星球「仲有得救」，本地環保非牟利團體Redress由頭做起，教育消費者，從多方面以可持續方式帶頭革新時裝界，盡力減低時尚引發的生態災難。適逢2019 Redress設計大賽圓滿結束，就讓我們進一步了解新世代時裝設計師如何在時尚與環保之間取得微妙平衡，以及怎樣做個「有覺知」的消費者。

壞了修 破了補

小時候，環保概念還未萌芽，父母已經教導我們，電器壞了拿去修理、衣服破了能補的就去補；又因為母親懂得基本的車縫手藝，將花布、舊牀單甚至窗簾化腐朽為神奇，變成世上獨一無二的童裝。但隨着社會漸趨繁榮，時代步伐加快，貪新厭舊彷彿成為貧富懸殊中的富者的一種另類特權，用金錢買來「全新的快樂」。

我們每天睜開眼都無可避免地需要消費，但我們可以成為一個更負責任、更有節制的消費者。在滿足衣食住行的基本需要時，其實我們都留下大量碳足迹，當中衣服方面尤其嚴重！生產時裝過程中產生的污染，早已不是新鮮事，單是一件棉質T恤從種植到生產完成就花掉2000多公升水，大約是每個人3年的喝水量。而近廿年風靡全球的Fast Fashion更變為生態殺手，Zara、H&M和Uniqlo等龍頭企業，將時裝周期從一年兩季大大縮短至兩星期為一個循環，它們以抓緊時裝潮流重點、出貨又快又多，以及價錢大眾化來吸引消費者在不知不覺間愈買愈多，養成不喜歡就丟棄的消費惡習，造成浪費。Redress指出每秒鐘都有相當於一輛垃圾車的紡織品，在全球範圍內被填埋或焚毀，速度驚人，當中更有不少是全新未穿的衣服。

從原材料出發減廢

當我們以為將舊衣服捐到慈善團體就等於妥善處理，Redress卻認為時裝業界可以做得更多更好。除了給予舊衣第二生命，Redress的重點是教育公眾，特別是時裝設計師的教育，因為設計師整個設計過程，當中有八成決定都直接影響產品與生態環境的關係。每件成衣所用的布料更是很大程度上決定了該產物到底有多環保，例如：紗線的原材料能否可持續？布料是否生物可降解（Biodegradable）？生產中的用水量和染料如何處理？有見及此，今屆Redress設計大賽特別邀請專門生產環保纖維素紗線的伊士曼Naia成為贊助商，品牌相信只有從布料開始才可以根本地扭轉時裝業界破壞環境的壞影響。伊士曼為每位總決賽參賽者提供Naia布料，而他們亦必須將之融入其設計中。品牌營銷總監暨是次設計大賽評審之一Ruth Farrell表示：「每個總決賽參賽者賽前均會收到一個『百寶箱』，齊集各種Naia布料，由概念性的紡織品到商業用的，例如：絲絨、棉布等各式各樣的質料都應有盡有。」

紡織廢料升級再造

比賽要求每位參賽者利用時裝設計天賦，將紡織廢料轉化成別具創意，同時又在商業上可行的時裝系列。今屆總決賽參賽者獲得由大會提供的Naia布料並結合回收得來的各種紡織品，包括舊牀單、破損的露營裝備和米芝蓮星級餐廳的餐枱布等，以及運用零廢棄、升級再造等多種可持續設計技巧，將這些本來在堆填區出現的廢料改頭換面成為令人意想不到的參賽作品。

經過數月的學習與比併，最後10個來自世界各地的總決賽者終於在9月5日帶着個人系列登上時裝舞台，評審團則根據設計師設計的主題、創意、原創性以及如何運用Naia布料等多個要素，從中選出勝出者，最終由新進英國時裝設計師Maddie Williams贏得冠軍寶座。

「氣候變化引致的生物多樣性巨大損失、破壞地球健康等，一向都是我關心的議題」，Maddie參賽系列名為《The Mourners》，從中世紀拉丁基督教有關死亡的警世箴言「Memento Mori」意即「Remember you must die」中擷取靈感，在Naia布料印上骷髏、漏斗、日月星辰等圖案，又參考女性喪服的設計，表達對人類未來終結正在倒數的恐懼與不安，呼籲大家當下應立即採取補救行動，同時以廢棄的織品和紗線編織成零廢棄的彩色布料，利用繽紛的色調與死亡營造極大反差，充滿玩味的手法成功讓她在眾多參賽者中突圍而出。

文：Peggy Choi

編輯：陸亮瑋

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