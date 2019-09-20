專訪何靜瑩企管心得 反思失敗調整心態 好領袖突破盲點

【明報專訊】位高權重、學富五車、能言善辯，是不少人認為領袖應該擁有的特質。本報專欄作家兼企管教官何靜瑩卻反對，認為這並非領導力（Leadership）的本義，「你見林鄭有權有勢，但有多少人認同她？相反今天年輕人不正正在發揮領導力嗎？」

她比喻領袖為船長，稱職的船長能調正航道，激發團隊勇往直前奪魁；相反則是瞎子領瞎子，每每事倍功半。

畢業於美國喬治城大學外交學院，並於哈佛大學甘迺迪政府學院取得公共政策碩士的何靜瑩（Ada）不但履歷亮麗，而且「百足咁多爪」，除了是創業者，亦是音樂劇監製，專欄作家，跨國企業、機構及學校的領袖培訓導師。

調適領導 清除團隊阻礙物

近年她開辦領袖工作坊，以高級管理層為對象，以哈佛大學恩師Ronald Heifetz創立的「調適性領導」（adaptive leadership）作理論基礎，助企業領袖突破管理盲點。學說源自生物學的物種演化概念：動物改變身體結構適應環境轉變，而應用在管理學上，則指領袖透過調整個人、下屬思維來發揮領導力，「就如物種摒棄無用的DNA，保留有用的。你要分辨該摒棄什麼，調整阻礙團隊向前邁進的觀念。」Ada解釋。

分享失敗個案 營造正面衝突

她教授的管理工作坊為期3天半，學費連酒店住宿逾3萬元，學生人數規定在6至8人內。課堂期間，每個學員需分享自己的管理失敗個案，其他學員則充當「顧問」，循理論的思維框架提出批判問題，查找失敗原因，而Ada則擔任教官（Coach），確保學員在理論框架內提出關鍵問題。Ada的專欄文章以辛辣、一針見血見稱，工作坊亦要求學員直接面對失敗，從自己、他人的失敗看清領導盲點，「是要對自己好mean（嚴厲）。大家坐在梳化一整日，互相研究對方的失敗案例。大家都會好有共鳴，因為對方的失敗原來自己都經歷過，由別人身上亦可看到自己的盲點」。

Stephen是何靜瑩的學生之一， 曾於Microsoft內地分公司任職高層，管理逾百人的產品研發團隊。他自言以往是個實幹型的「好好先生」，為免與下屬衝突，寧願自己一腳踢解決麻煩，息事寧人。他說：「好怕面對下屬的情緒，故每次都讓步。」他曾閱讀Ada的文章，深受啟發，數年前決定參加她的調適性領導工作坊。他說：「平時大家有頭有面，要自揭瘡疤當然不容易。初段大家都有保留，但Ada會『挑機』，讓氣氛升溫，例如覺得你的提問不夠尖銳、覺得你分享的個案不屬於失敗。慢慢大家會投入，分享個人經歷時亦會滲入不少情緒，因此更需要冷靜的『同學仔』由第三者角度給意見，才會看到自己的盲點。」Stephen在其他同學的分享中，認識到衝突並非一定是負面，「聽到許多失敗個案，都反覆呈現一個現象：迴避問題、迴避衝突，反而會醞釀更嚴重的後果。而大家的討論結果是，適量的壓力反而有助提升團隊生產力」。

直面改革陣痛 看清下屬立場

工作坊過後，適逢公司改革轉型，同事一方面需學習新技能，另一方面工作量亦增加。Stephen作為管理層，要身負向員工傳遞改革信息的重任，「目標是留到人才，亦達到改革」。員工得悉改革，怨聲載道。他應用調適性管理方法，不再迴避，反以「升溫」營造正面的衝突：向同事直言改革勢在必行，要求大家調整心態，「講明一定會變，大家不改變就會被淘汰。一定要講清楚為何改革、如何改革，公司將有什麼措施幫助大家，如實講，不要瞞。亦趁頒布改革時看清下屬立場，誰支持、中立、反對，才知道用什麼策略應對什麼人」。他又分享，改變團隊前，管理層亦先要調整自己心態，「改革一定帶來陣痛，下屬不滿、鬧你好正常，任何領袖在這位置都不討好。不要介意批評，不要太早放棄，否則先前下的工夫都會打回原形，徒勞無功」。結果，改革後公司只流失少於10%員工，他認為結果理想。

文：歐慧兒

場地提供：藍屋「時間關係」小館

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com