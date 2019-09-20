【明報專訊】收到編輯通知，因為改版重組，這一篇是我在明報職場版的最後一篇稿。原來不知不覺我的這個職場專欄，寫了差不多兩年，活到我這種歲數，悲歡離合，天下無不散之筵席是平常。但始終說不出是離愁，依依不捨在所難免。

人之將死，其言也善，我未死，我的親子專欄依然個個禮拜二會在明報《HappyPaMa教得樂》登載。不過死到臨頭的時候，回望一生回首前塵，究竟最後悔的會是什麼？外國有位安寧護士Bronnie Ware，職責是照顧末期病人，死對她來說是司空見慣的事。因為工作的關係，她有機會和自知時日無多的病人傾談，初時只在自己的Blog分享，結果結集成書，題目是The Top Five Regrets of The Dying。末期病人抱憾終生的遺憾，會不會是你和我，死到臨頭的時候才悔不當初的遺憾？

1. 「我希望自己有勇氣做自己、為自己而活，而不是過別人期望我過的生活。」

她寫道，在失去健康之前，大多數人並不知道健康給人自由。諷刺的是，我們為了追求財富，捨棄健康，結果財富未必得到，即使得到，亦沒有辦法買得回健康。職場也好人生也好，別人簷下過，也可以不低頭。打工仔為兩餐，都是身不由己的時候居多。愈想愈傷心，小時候為了不負父母對自己的期望，長大後讀什麼做什麼，除了依然不能辜負父母對自己的期望，還要背負社會上的種種責任和期望。一輩子都是為了別人的期望而活，就是沒有為自己活過。人生苦短，要敢作敢為風風火火活一次痛快！

2. 「我希望自己沒有那麼努力工作。」

工作只是人生的一部分，但結果影響了人生的大部分。工作不如意，全家人的生活都不如意。為了工作，犧牲了家庭犧牲了快樂犧牲了幸福，值得嗎？為了掙更多的錢，犧牲和家人和父母和孩子相處的美好時光，用有價換無價，價值何在？

3. 「我希望我有勇氣表達自己的情緒。」

因為世俗枷鎖，因為怕別人的眼光，因為怕被拒絕，因為怕被指摘，怕被批評，所以連做真正的自己，表達自己的勇氣都沒有。忍無可忍重新再忍，不是修養，是鵪鶉！為什麼要委屈和自己不喜歡的人在一起？為什麼明知被搵笨還要笑笑口若無其事扮大方？勇敢說不，說愛就愛說走就走，勉強無幸福！

再忙也要找朋友

4. 「我希望我有和朋友保持聯絡。」

幾忙，都要食飯嘅，所以幾忙，都有時間見朋友。人生不如意事十常八九，有什麼好得過有幾個知心好友肆無忌憚盡數心中情？友情，絕對經得起歲月，只是經不起冷淡。為什麼要選擇孤獨終老咁孤獨？

5. 「希望我當初能讓自己更加快樂。」

如果活得不快樂，活着比死更難受。快樂無價，無處不在，只要心開就開心，快樂自然來！品味生活，細味人生，甜酸苦辣，悠然自得。自己的快樂自己說了算，放下煩惱，自然快樂。

是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。後會有期！

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏

■（10月4日開始，隔周五刊登的職場版專欄將改為何靜瑩「鋒芒乍露」）