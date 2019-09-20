逆權咖啡時光 創作打破場域限制

《咖啡淡了，是因為冰塊溶了》——藝團人人檔案作品《咖啡淡了，是因為冰塊溶了》（2019）反思群體與個人的關係。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】咖啡是你的必需品嗎？「傳說」維多利亞港旁有一家巴西咖啡室，為上世紀60年代文藝青年雲集之地。說是雅敘也好，浪費時光亦無妨，他們透過一杯飲料相見相聚，交流知識與刺激創作。商家資本佔據香港社區，咖啡室反映人們逆權使用此等空間，化為集體場所。Para Site藝術空間舉行同名展覽及多項活動，正正重探公共與私人等概念，暗暗呼應社會現况，飄來一陣共存的香氣。

每一個城市都有些咖啡室或酒吧生出傳奇色彩，例如畢加索愛逛的巴塞隆納四隻貓餐館。1960年代，九龍倉第一號碼頭被改建為海運大廈，被稱為亞洲首個大型購物中心，巴西咖啡室開在海運大廈二樓過道邊。作家陳冠中形容巴西咖啡室是「最性感的場域」，不同階層及職業人士均可享用。他憶述那時咖啡只要9毫一杯，即可坐足整天。昔日文青愛來「吹水」，揮霍光陰。Para Site藝術空間策展人瞿暢表示咖啡室的紀錄及照片不多。咖啡室有其負面評價，她引述受訪藝術家指出，那裏跟其他藝文空間差不多，「用家組成小圈子，安逸於自己空間」。

在連鎖咖啡店關燈

「更吸引的是人們聚在一起的狀態吧。他們透過對話，交換想法，那麼公共的概念得以形成。看看現今社會有很多咖啡室，我卻感到公共空間被資本、權力、制度切割了，而人們也被切割了。」瞿暢接道。展覽一共展出13個藝術單位作品，包括9個委約新作。Para Site最近更有所擴充，租借工廈地下位置作為展場，趁今個展覽一併開放。他們把地下展場裝飾至有如一間普通咖啡室，放有餐桌及椅子，概念來自李志芳、梁志和、曾德平等人於1998年的項目「咖啡店」，讓公眾進來交流而成為作品一部分。空間就是作品，作品就是空間。

空間限制了人的活動，為展覽其中一個明顯斟酌的意念。塗鴉藝術家鳩鳩與出版小隊i12創作《頭等重要的事情》（2019），乍看有如公園涼亭。他們在柱子刻上網上有關近日社運，及聯繫至任何有關身體、色情、性愛的說話，挑戰禁忌與公共角力。黎朗生一系列影像作品則滲透幽默。她特意找尋一些跟家居相似的商店，例如連鎖咖啡店某些角落，靜靜把那兒的燈關上，就像在自己家中一樣。跟近日網民建議的「轉台行動」不謀而合，她帶着萬用遙控，把電器店陳列的電視轉台。瞿暢解釋：「她以一些很私密的行徑侵佔公共地方。另一組作品《載入神奇》（2015），她則在自動門及自動電梯等設施，裝作超人用超能力控制開關，反過來她用公共地方為自己加權，把玩公共與虛假的私人領域。」

回看近日社會運動的軌迹，由6月起至今「無大台」形式，抗爭者發展出不同方法，在嶄新地域表達訴求。上星期各區商場自發大合唱活動，廣泛至維園與太空館，細分至粉嶺彩園劇場、香港仔海濱公園等，市民不斷更新、回復、改變場地用途，為本來老化及僵化的私人物業管理或公眾場所帶來新定義。商場本來是資本分割出來的空間，卻反過來變成表達私人情感，同時具集體意志的地方。展覽早早開始籌備，不是因應社會運動而生，惟反修例風波發生後，一些藝術家作品亦因而呼應。瞿暢亦提到，即使作品跟社運無直接關係，觀眾亦不免自行找到聯繫。她認為，私人與公共權力不是新話題，1950年代巴黎已盛行相關思考，例如法國哲學家Guy Debord提出心理地理學（psychogeography）：「人們開始思考一個地方不止以用途去定義，而是如何想像它可有模樣，其中一個例子是parkour（飛躍道），一條樓梯不再是樓梯而已。私人行為如何被公共影響，公共如何被權力影響？無論是否關乎近日社運，場域的規條如何規限我們，這些應該不斷被思考及活化。」

烏龜日光浴殘酷真相

來到黃嘉瀛作品《公園》面前，牆壁貼滿一張張拍攝烏龜的照片，何其壯觀。相中烏龜在曬日光浴，剎是寫意。黃嘉瀛解釋，每天經過的私人屋苑範圍內，有個水池養着約20隻烏龜。由2015年起她開始拍攝烏龜，起初貪有趣，見烏龜喜歡擠於池中小石，甚至擠到一隻疊着一隻。她漸漸發現殘酷真相，烏龜每天需要曬背，否則殼會變軟及易於生病，惟小石位置才有足夠陽光。生命被關在疑似美滿舒適的環境，原來生理及心理均受壓，進一步觸及意識形態的箝制。黃嘉瀛說：「烏龜們四周圍都是人工設計及製成的環境，假河假石帶來很多不便，限制牠們日常活動，才要可憐地擠在一起。而我整天在拍牠們，就如監控者一樣，牠們根本沒有自由。」

寄到監獄的電影分鏡

監控這回事，來到內地藝術家朱建林作品《像風一樣》（2019）亦有相近討論。牆上釘着幾張白紙，觀者需要上前逐一掀開來看。朱建林說，創作源於幾年來圈子內有朋友被捕，而寫信至獄中的經驗。他說作品關於一封寄失的信，該信的內容不是文字，而是幅幅電影分鏡連環圖，本希望獄中朋友可看到「電影」。藝術家亦根據電影分鏡內容，拍攝另一短片，講及圈內朋友被監控的不安經驗：「圈子經歷了有朋友被捕之後，沒有很常見面，各自在生活中消化此件事，因此我想採訪番大家的感受，編成對話。」

說及監獄，可謂回應公共及私人的極致例子。法國哲學家傅柯提出多部有關監獄、懲罰及權力的著作。他研究監獄的衍生過程，分析古典時期着重殘酷的公開刑罰，展示在位者及司法權力，卻反引來同情。後來，刑罰演變成監獄裏嚴格的規範過程，奠定「教化」最終目標。傅柯認為監獄的存在，更是為了教化社會大眾（監獄外的人），方便政府高度控制及管理，精神更體現於學校、醫院、工廠等制度。朱建林的短片投射在一個橫卧在地上的金屬招牌架，仿照颱風過後。他解釋自己從小很怕颱風，嘗試用以比喻人於社會的恐懼，亦非針對單一事件：「此處我用『朋友』二字，因為不想特別指向一個人。這數年被捕的朋友已經不止一個，有很多東西可以聯想，有真的被捕，及可能會被捕，有些被叫去飲茶等。」瞿暢則說，此作令她感受最深的是藝術家與圈子友人互相扶持的過程。他們各自梳理不安，隱隱地混合在創作中並再次出發。

場內還有一些作品講及游離集體與獨立的經驗，包括本地藝團人人檔案的《咖啡淡了，是因為冰塊溶了》（2019）、鄧國騫的《人多的地方》（2019）、勞麗麗的《冷火》（2019）。人人檔案的李可穎表示，藝團曾經有成員因意見不合而離團，誘發他們反思群體關係。作品是一個模擬巴西咖啡室的平台，有屏幕彈出句子及影像，恍如一個未完成的裝修狀態。李可穎說，3段影片雖然為成員分開製作，內容卻有不少雷同之處她認為，這反映群體裏即使志同道合或有相同興趣，各人總有差異，而相處基於尊重而非專制：「咖啡變淡變壞，或是無可避免，即使本質一樣，也有很多因素影響。那我們如何去修補此些東西？或者我們可以尋求相同的地方，同時看到別人的獨特。所謂修補，是一個不斷進行中的過程。」

淡的、濃的、冷的、暖的，咖啡室就應各人都可進來，分享所愛。Para Site舉辦一連串活動，包括劇場、講座、派對、放映，及跟民間教育推出有關公共與私隱的系列工作坊，在空間裏產生共處的化學作用。

■「巴西咖啡室」群展

日期：即日至11月24日

時間：中午12:00至晚上7:00（周一、二與公眾假期休息）

地點：鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈22樓及地面

查詢：www.para-site.art

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com