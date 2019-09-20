沙發薯：從零碎片段難看清真相

【明報專訊】作為沙發薯，看電視本來是為了娛樂，為了認識自己和認識世界，但這陣子看電視後，往往寢食難安，腦袋充滿一個又一個難解的問號。尤其在8月31日晚上警方在太子港鐵站大搜捕之後，警方及港鐵拒絕公開當晚各個相關港鐵站的閉路電視片段，令流言滿天飛。這兩星期，各個電視台均有節目追查「8．31事件」的來龍去脈，並請來當晚在港鐵站內出現的示威者、乘客、救護人員、消防員等受訪，但根據各人的憶述和證詞，加上已公開的資料實在有限，似乎我們距離事實仍然很遠。

8．31當晚，大批警察衝進太子港鐵站後，就馬上以「封鎖罪案現場」為理由，驅趕大部分正在直播的主流媒體記者，只有極小部分網媒以及人權監察員，「幸運地」在事發月台拍攝到警察的行動，在示威者和傷者聚集的月台另一角落，卻成為記者被禁止採訪的盲點；而後來示威者和傷者被送到荔枝角站和石硤尾站，更是在沒有記者採訪的情况下、後來才被公開的事實。事件發生至今已超過半個月，市民仍只能靠那些在局部區域拍攝到的短片，以及勇敢走出來接受訪問的現場人士，嘗試梳理當晚的情形。

其中Now新聞台的《經緯線》，以電話訪問一名當晚下班乘搭港鐵的女乘客，她說一見到警察進入太子站，就趕緊避進車廂內，可是警察卻衝上車廂中揮警棍打市民，市民一邊後退，一邊撐起雨傘抵擋，警察卻猛力把雨傘打爛。她指那班列車的車門時開時合，每次當車門一開，警察就會衝入車廂打人，卻沒有拘捕任何人的意圖，令她難以理解。港台的《視點31》更連續兩星期調查「8．31事件」，除了整理當晚事件的時序，更以太子站的平面圖顯示警察如何阻撓記者採訪；又訪問了有份進入港鐵站的消防處救護員，解釋當晚救援工作如何受警方限制而引致重大延誤；亦有在站內被捕的示威者指當晚分別有市民後腦血流如注及不省人事，卻未能及時得到適切治理。有名港鐵乘客更在受訪時哭訴，為什麼本應保護市民的警察，反過來令市民受傷。

以訛傳訛 愈描愈黑

縱使警方和消防處多次澄清8．31無死人，但隨着更多當晚事故紀錄被修改的消息傳出，加上這兩星期出現多宗自殺和屍體發現案件，都令不少人懷疑與8．31事件有關。究竟當晚有幾多人受傷、被捕，甚至有沒有人死亡，仍然是疑點重重。太子站外的白花和祭壇，不但代表市民對於政府和警方的不信任，也代表事件在以訛傳訛的情况下被愈描愈黑。

自6月「反送中」運動以來，多得電視和網絡直播，令不少市民恍如置身現場一般了解事件甚至各次衝突的原委。但「8．31事件」卻躲在鏡頭背後，要查找真相絕不容易。傳媒已經盡力而為，市民亦只能幻想自己是「沙發偵探」，藉着在公共領域流傳的各段零碎片段，嘗試從影像中尋找破案線索，自行組織出自以為合理的案情。但我們都清楚知道眼見未為真，已曝光的片段並未能完全呈現事實。只有在陽光之下，公開當晚港鐵太子站、荔枝角站和石硤尾站內所有閉路電視的錄影，才能阻止謠言流傳，讓真相說話。

文：梁慧思