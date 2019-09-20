用喜劇對應困局 吶喊投選 心水莎劇

久別重逢——《難得糊塗》一眾角色在台上演奏，包括兩對久別重逢的孿生兄弟大安提勒斯（右二；Andrius Gaucas飾演）與小安提勒斯（右一；Colin Campbell飾演），以及大卓蜜歐（左三；Eric Sirakian飾演）與小卓蜜歐（左四；Beau Holland飾演）。（受訪者提供）

【明報專訊】去年在差不多相同時間（9月底）、相同演出場地（香港演藝學院），莎士比亞環球劇團（Shakespeare's Globe）聯同ABA Productions搬演了3部莎翁劇作；今年雙方再次合作，把莎劇帶到香港舞台。

是次演出監製、ABA Productions市場及設計總監Anton Pelayo認為，雖然劇作於幾百年前撰寫，但與當今世代也有關聯，「香港觀眾或都找到共鳴之處，也許觀賞後能拾回新視角，去處理現時的情况」。挖掘莎翁與當下之聯繫，也許是以劇作回應時代困境的一種方式。

劇目回應難民潮

在聯合國難民署公布全球面臨逾7000萬難民的背景下，劇團以「流離失所的難民」為主題貫穿，挑選出3部劇目，於歐亞巡迴演出。

今次演出的莎劇，包括：《難得糊塗》（The Comedy of Errors）、《泰爾親王佩利克爾斯》（Pericles）及《第十二夜》（Twelfth Night）。3部劇目的共通點之一是，劇中主角同樣在風雨中的船行期間與親友失散。這種情節在現實生活當中，尤其在近年歐洲難民潮持續的日子裏，不難在網絡流傳的影像窺見——孩童或成人在顛簸的船上漂流、與家人失散，甚至是魂斷岸灘的畫面。數年前轟動一時的3歲敘利亞難民伏屍在土耳其海灘一幕，相信令人難以忘懷。

這次搬演的其中一部《泰爾親王佩利克爾斯》，講述泰爾親王無意間得知希臘皇帝安提奧克斯（Antiochus）與女兒有亂倫關係的天大秘密，因而要放下政事出走避難，卻在船上遭遇風暴，被海浪冲到別國。其後機緣巧合，泰爾親王與當地公主互生情愫並結成夫妻。後來因安提奧克斯逝亡，泰爾親王被召回國，回程時在海上又遭遇駭人風暴，因而與妻女分離。故事隨海浪漂流，多次遇上暴風雨的驚濤駭浪、與親人分別又重聚，配以喜劇式的奇幻元素，最後皆得終成眷屬。

劇作之間另一共通之處，是莎翁不時在作品中安排的「複製分身」（doubleness）。例如這次搬演的喜劇之一《難得糊塗》，講述兩對孿生兄弟從小因船難而分離、流落異地。在不同環境與背景長大後，其中一方走到以巫術著稱、外人到埗需要付出高昂代價（或金錢或面臨死刑）的艾菲索斯（Ephesus），去尋覓雙胞胎哥哥。可幸的是找對了地方，但過程中經歷了一連串糊塗滑稽的誤解，因為長相一模一樣，在重逢前兄弟倆的身分不斷被混淆，接連不斷發生「錯誤的喜劇」，引來許多笑話，直到相見時才水落石出。

最後一部是去年已在香港上演、被認為是莎翁最受歡迎的浪漫喜劇之一《第十二夜》，是兩段峰迴路轉的愛情故事。主角之一的薇奧拉與孿生兄長在一次船難中分別，結果她女扮男身，到了伊利里亞（Illyria）充當奧西諾公爵（Duke Orsino）的男僕，結果女生男相的她愛上公爵。然而，公爵情迷的是奧麗維婭伯爵（Olivia），不知情的公爵還派遣薇奧拉去傳達愛意，過程中失散多年的孿生兄長竟然再次現身。後來經歷種種轉折、不同身分的誤認，這糾纏的愛情關係最終解結。Anton Pelayo認為這3部劇目都不是悲劇，而是喜劇或浪漫喜劇，蘊含正面信息，希望香港觀眾從中找回希望，相信事情最終能圓滿，有繼續前進的力量。

從劇中找到前進力量

在這個漫長的夏天，滿城追求自由民主之聲不斷的時刻，莎士比亞環球劇團秉承伊利沙伯時代巡迴演出時的傳統，將劇目的選擇權歸予觀眾。在9月24日首場演出中，觀眾可以藉尖叫或歡呼聲投票，在3齣劇作之中投選當晚最想看的一部，在劇場裏共享一夜民主。Anton Pelayo說：「這貫徹莎士比亞環球劇團傳統，讓觀眾參與演出，人們可以練習民主行為，即使只是以吶喊聲投票，也能令他們感到身處於大眾之中。」

■莎士比亞環球劇團

日期：9月24至29日

地點：香港演藝學院香港賽馬會演藝劇場

票價：$395至$795

查詢：2547 7150／info@aba-productions.com

網址：bit.ly/2lXnlaf

文：林凱敏

編輯：王翠麗

電郵：culture@mingpao.com