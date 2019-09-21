秋拍巡禮 乾隆古玩吹東洋風

《日照群峰》——作者：吳冠中 規格：設色、紙本、鏡框（96×179厘米） 估價：1200萬至1800萬港元 特點：畫作左方以緊湊的直線呈現險要山峰，和右方寬疏的雲海成強烈對比（蘇富比提供）

【明報專訊】蘇富比秋季拍賣會下月開鑼，最近向傳媒率先展出一批非常珍貴的明清藝術品、書畫及珠寶鐘表。今季焦點拍品分量十足，領銜拍品清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，預料以逾兩億港元成交。而一枚艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石配鑽石戒指，估價亦高達兩億港元。各部門專家逐一講解當中價值。

清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，由清宮造辦處精製，是清代宮廷藝術品中的珍寶。蘇富比亞洲區主席、中國藝術品部國際主管及主席仇國仕說，料胎琺瑯彩是把琺瑯彩釉繪在玻璃上燒成的工藝品，過程要小心控制溫度以免玻璃融化，是清宮頂尖工藝。

清宮包袱瓶 模仿日本「風呂敷」

「台北故宮博物院收藏了同類工藝品，但大多數只有5至7厘米高，而這包袱瓶高達18.2厘米。」香港藝術館則收藏了一件與包袱瓶器形相近、繪上螭龍紋飾的器物，但包袱瓶的品質較優。

仇國仕說包袱瓶造型受東洋風影響，模仿日本傳統包袱「風呂敷」。「包袱有『包福』的好意頭。雍容華貴的鳳凰在牡丹上曼舞翔飛，估計屬於皇太后或皇后所有。」來源方面，它曾由恭親王奕訢、著名收藏家巴爾（A.W. Bahr）及白納德夫婦（Paul and Helen Bernat）珍藏，2000年由「樂從堂」主人曹興誠以2400萬港元投得後珍藏至今。

另一款焦點古玩是明成化青花萱草紋宮盌。明成化宮盌屬宮廷御瓷珍罕品種，2013年10月一款明成化宮盌曾在香港蘇富比以1.41億港元成交。「萱草紋飾少見，此品色彩溫潤，有『大明成化年製』款，屬莊紹綏雅藏，另外現存兩件同款，則為大英博物館收藏。」

八大山人借《蕨瓜圖》抒家國之思

中國古代書畫方面，蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽為今次拍賣挑選了百多幅珍品，年代跨越南宋至清代，焦點之一是清代著名書畫家八大山人的《蕨瓜圖》。「八大山人是簡約主義的先驅，對張大千有很大影響。」《蕨瓜圖》是八大山人約60歲時的作品，畫中的瓜、薇蕨分別象徵「遺民」和「有志難伸」，闡述其家國之思。

而現代及當代中國書畫部則蒐羅了近200件總估值共約兩億港元的珍品，該部門的資深顧問張超群說其中一個焦點是吳冠中的《日照群峰》，以簡潔的點線面構圖，是作者在1980年代初由油畫過渡至水彩及中國水墨時期的代表作。「雖然此作沒標示創作年份和景點，但對照吳冠中在1983年的黃山速寫作品，可推算此作是同期創作的黃山風光，而其著作《吳冠中全集》亦有提及其創作過程。」此外，中國當代藝術家劉野的作品《煙》亦十分搶眼，赤紅的天空神秘莫測，如末日前夕般令人膽顫，而畫中女孩表情空洞無奈、輕煙在指間繚繞，令不少現代人共鳴。

逾10卡紫粉紅鑽 彌足珍貴

蘇富比亞洲珠寶部代理主管朱愷雅說，今季有200多件珠寶珍品，重點是一款10.64卡艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石配鑽石戒指。「紫粉紅鑽極為罕有，估計逾10卡的佔全球數量不多，而達此級數的更彌足珍貴。」另外，一條天然翡翠珠配鑽石頸鏈亦十分搶眼。珠寶部顧問黃緯歷解釋優質翡翠難求，頸鏈上47粒天然翡翠無論色彩、體積都十分均勻。

至於蘇富比鐘表部專家陳日強則表示，今次蒐集了多款舊款勞力士、新款百達翡麗及獨立工匠製的精品，總估值約共1.6億港元。當中焦點是首次在拍場上亮相，製於1924年、1932年在日內瓦天文台比賽勝出的百達翡麗精鋼天文台懷表。「它的表殼以堅硬的鋼製作，當年的手工製作成本極高，另配一套黃金表殼，非常珍貴。」

■蘇富比香港秋季拍賣

日期：10月3至8日

地點：香港會議展覽中心新翼展覽廳1

查詢：www.sothebys.com/zh-hant

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com