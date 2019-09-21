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拍品特寫：書畫珠寶鐘表爭寵
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拍品特寫：書畫珠寶鐘表爭寵
文章日期：2019年09月21日
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《煙》——作者：劉野 規格：壓克力，畫布（178×356.5厘米） 估價：2500萬至3500萬港元 特點：2001至2002年創作，另外兩幅同期作品是M+希克藏品（蘇富比提供）
天然翡翠珠配鑽石頸鏈——規格：47粒天然翡翠 估價：2500萬至3200萬港元 特點：近年優質翡翠產量不多，此頸鏈上的翡翠珠色彩均勻，實屬難得（蘇富比提供）
百達翡麗精鋼天文台懷表——規格：1924年製，精鋼製表殼，另附一套黃金製表殼，備陀飛輪及雙色表盤 估價：400萬至800萬港元 特點：圖中為安裝了黃金製表殼的樣子，手工精湛，設計曾在天文台比賽中勝出（蘇富比提供）
積家石榴石花形手鐲腕表——規格：2010年製，白金鑲鑽石、粉紅藍寶石及紅寶石估價：160萬至320萬港元 特點：積家較少製作此類鑲石腕表，只有3隻同款曾在市場出現（蘇富比提供）
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【明報專訊】今次拍賣會精品多不勝數，專家精選了以下珍品介紹其特色。
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