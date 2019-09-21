拍品特寫：書畫珠寶鐘表爭寵

百達翡麗精鋼天文台懷表——規格：1924年製，精鋼製表殼，另附一套黃金製表殼，備陀飛輪及雙色表盤 估價：400萬至800萬港元 特點：圖中為安裝了黃金製表殼的樣子，手工精湛，設計曾在天文台比賽中勝出（蘇富比提供）