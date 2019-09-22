Ways of Hearing：估你唔到的號角聲

【明報專訊】「迷霧裏，最遠處吹來號角聲，捍自由，來齊集這裏，來全力抗對，勇氣智慧也永不滅——」歌唱老師拍片教落，我們唱K常常有很想快些唱到的段落，一興奮便唱得太快，「號角聲」就是這個位，大家唱時要小心中間停夠休止符，不要一輪嘴唱下去。細心分析怎樣唱是有些搞笑，但同時透露着眾人的認真，畢竟這首歌已唱到大小商場，唱到上獅子山。

創作者一開始說作了一首軍歌「幫大家回血」，其實曲中有什麼元素令《願榮光歸香港》似軍歌？集作曲、作詞、編曲技能於一身的音樂人周博賢看着樂譜解說，提到這首歌最叫他驚喜的，正是「號角聲」三個音。

節奏 搖擺（swing）

「何以／這土地／淚再流，何以／令眾人／亦憤恨」，很多軍樂有一個重要元素，是搖擺（swing）的感覺。「長—短長—短長—短長—短」的節奏，周博賢形容會推進歌者想一路向前，身體隨音樂擺動，「這種容易作為步操音樂（marching music）或軍樂的節奏，令大家意志激昂」。看樂譜開首的拍子記號（time signature）是4/4，即每個小節有4個四分音符，一個小節分4拍，就是「以」、「這土」、「地」、「淚再」，各佔一拍。再細分「這土」一拍，若理解為斬開四份（4個十六分音符），「這」與「土」的時間長短是3:1的比例，「淚再」（流）和之後一句「令眾」（人）、「亦憤」（恨）也是這樣理解。

周博賢聽出一個微小的分別，是在歌曲初出爐的版本中，這種長短節奏的搖擺比較自然，「我覺得這一首歌可以有另一種理解，即12/8，每個小節有12個八分音符」。從「1、2、3、4；1、2、3、4」的數法變成「123、223、323、423；123、223、323、423」，「這土」的長短分配就不是3:1，而是2:1的比例，「這」佔兩份，「土」佔一份。「現在似為了加強節奏感，嚴格地跟足（4/4的）長短」。但他認為選擇沒分好壞，「我會喜歡鬆一點的節奏，同時有推進的感覺；但對後生仔來講，可能覺得前線當然要緊張些，這種長短更切合心情和行動，也無不可」。

配器 管樂為主 小鼓滾奏

歌曲的開頭就帶給人很強軍樂的感覺，來自入歌詞前小鼓（snare drum）的一輪滾奏（roll），這是軍樂隊常見的樂器。「歌曲是以鋼管樂為主，木管樂輔助，再加些弦樂。」很多軍樂或anthem（頌歌）類的歌曲如會歌、校歌、國歌，都是用銀樂隊的配器方式，「以管樂為主，弦樂不多，管樂主要以喇叭、低音號、伸縮喇叭這一類，另外有些木管樂如單簧管。這類配器在軍樂中會用，聲音剛強些」。

調 最開揚大調

「會歌、校歌、國歌都用大調（major key），籠統給人的感覺是比較開心、有希望、正面；小調則比較哀傷、內斂。」在網上找到一份樂譜是D大調，他指另有多份樂譜是C大調，「就是最世界、最開揚的key」，「很強的節奏感、剛強的配器聲音，再加上比較正面的調，就會讓人想投入一起唱」。

曲式 一開始是副歌

「我會叫這首歌的形式作BBAB，也可叫BBCB。」頭兩段「何以這土地……盼自由歸於這裏」及「何以這恐懼……建自由光輝香港」擁有相同的旋律（BB），後進入「在晚星」的過渡段（A），最後回到「黎明來到」的尾段，「最後一段是第一、二段的變奏」，只是節奏及一些音有別。我們記住一首流行曲，往往是記得它的副歌（chorus），「這首歌似一開始已是chorus。很多舊一點的藍調歌曲或顧嘉煇年代的電視劇主題曲便是AABA的曲式，一開始是正歌（verse）」。一首歌怎樣才可讓人記得？談到雨傘運動時很多人會唱《海闊天空》，現在提到甚至會以「今天我」代稱，他說這首歌厲害之處，就是頭三個字已令人辨得出是《海闊天空》。「一首歌所謂的hook，就是勾住人記憶的部分」，如何設計？即使創作過很多熱門歌，他仍笑笑：「好難講，我不懂解釋，hook所以為hook，是作曲人一個恆久的問題，有時我覺得是，聽眾卻沒感覺。」

他說旋律上讓他最意外的，是「號角聲」攀得很急的高音，「就似原本在山腰，落了山腳，突然炒上山頂，之後就在高音徘徊」。他同樣覺得創作上沒分好壞，「我未必會想到，讓我作的話未必會在音樂上這樣設計，這三個音可能是mi fa so，在中音徘徊一會再上，現在是mi so do，上得很快」。

曲風不夠創新？「最緊要受」

這首歌一出，除了得到參與運動的人廣泛傳唱，也引來不少批評，有人說這是斯大林最喜歡的曲式，有人說它像一首中學校歌，周博賢：「為何你會覺得它是軍樂？因為過往很多軍樂是這樣，很多校歌、國歌都是這樣的風格，加上節奏、配器，旋律易記，整首歌不太長，聽到就好自然聯想到。」另一首在香港社運中不斷出現的Do You Hear the People Sing?，他說亦見上述條件，例如「長—短長—短長—短長—短」的節奏，第一句就很明顯。但音樂的分類，他認為不是嚴格劃分，「沒說音樂上符合abcde的條件就必然成為這種音樂。從來音樂的分類都是文化的分類，是大家的習慣，就像中歐一些work song，是婦女在田中工作所唱的，很怪、聲音好撞，這種分類就是出自他們的傳統習慣。又如jazz的出現，最初是blues，blues出現是黑奴唱歌抒發感情發展出來的，加了節奏再變種而成jazz，是人類的實踐，將它變成文化的習慣，才會有分類，分類是之後的事。」與其說Do You Hear the People Sing?跟《願榮光歸香港》是「同一種」歌曲，他會說兩首歌有很多相同的音樂元素。

周博賢強調這首歌出現的timing。「可能這首歌6月時出現，不會那麼廣為人接受。當抗爭曠日持久了兩個多月，去到有少少樽頸位，突然有這首歌綜合大家在做什麼，提醒大家所為何事，有重新打氣的作用。」但雨傘運動一直只聽到「今天我」，為何這次會出現一首可以風行的社運新歌？他覺得這與運動的路線原則有關，「當年都幾分化，尤其到運動尾聲，有人罵左膠散水，有人說勇武不應該衝，亦都有人罵唱歌好膠，嘉年華咩。但今次的綱領是不割席不篤灰，兩邊陣營的人各有各做，甚至和勇互補，大家對抗爭方法接受的程度高了，所以你不會見到唱歌被罵是嘉年華的聲音太大，都有但不是很主流。」

至於有聲音認為應該突破這種曲風，以作「音樂的革命」，究竟這首歌的曲風是否太過古板，不屬於這個新時代？周博賢說：「最緊要受㗎啫。大家接受、從這首歌找到力量，話之你首歌似粵語長片歌，真係冇所謂。夾硬為創新而創新，那首歌未必大家會好接受。又或者有個人作了一首創新的歌，timing又對，大家都會很認同，那也不奇。」

粵音入詞 唱「香港」要扭音

周博賢早前亦創作了《伴我行下去》一曲，包辦曲詞及主唱，由以往將社會信息放進流行曲「暗渡陳倉」，到現在與一眾網友平起平坐地在社交平台發表新歌，他說：「之前那種是流行曲用商業運作形式去做，不過亦想加些社會題材的元素，通過大眾媒體去發放，二○○五、二○○六年時，自己在網上平台發表作品仍不是那麼流行，還是要靠大眾傳媒、如電台、電視發放，多了人注意，就會keep住有人留意。」現在他抱「義載」的心情，「有隻歌想發表，或好有感覺再寫出來，用這種大家接觸到的網上平台發放，我覺得發放了就ok，那首歌是希望為失落的年輕人打氣，reach到對象當然是好，但我不知道能否做到，也不特別去push，有人合用就share，就如義載，車駛出來了，有沒有人上車？不知道，總之車就在了，你想上來便上吧。而《願榮光歸香港》的對象是更多大眾，就像架大巴，很多人走得累了，遇見它，便上了車」。他說對於由下而上的創作十分欣賞，歌曲面世亦符合這場運動「先做再拓闊眾人想像」的特性，並非中途飽受批評而夭折。

《願榮光》也有幾個英文的版本，唱起來硬是不太流暢，格格不入？他看了一個版本，認為多是先入為主影響感覺。究竟以英文或廣東話入詞，作曲有否不同？首先當然是要照顧廣東話歌追求「啱音」的特點。周博賢說，作曲時亦會「以廣東歌旋律結構邏輯去想」，他以《肥媽有話兒》為例，「又唔做嘢，又唔讀書」，在原曲Chandelier中歌者是自由地在連串樂音之間吟唱，「原唱的音不會很square，但到廣東話就會好似起晒格咁」。在「建自由光輝香港」及「我願榮光歸香港」這兩句中，「港」的轉音亦是切合廣東話字而變化，「兩句最尾的音是fa mi re do，香港的『港』就必須扭音，否則唱出來就變『香降』」。

政府之前都有宣傳曲唱好香港，《香港．我家》的「因此知道珍惜我的香港，因此懂去欣賞我的香港」，最後的「港」字又是否因為廣東話自然扭一扭？「不一樣。『我的香港』的音是do re mi re，港字不用夾硬扭音，第二句的扭音（do re mi re~do）反而是旋律的需要，不是因字音而扭。」原來聽真點，兩個「香港」都不是同一件事。

文 // 曾曉玲

圖 // 網上圖片、資料圖片

編輯 // 蔡曉彤

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