未來城市：亞馬遜大火 香港人可以做什麼？

【明報專訊】亞馬遜熱帶雨林大火肆虐，當地農民焚林闢土養牛被視為禍源，香港則是巴西牛肉出口最大市場。

環保團體呼籲港人少食牛肉，隨即惹來市民反彈，稱「七百萬人食得幾多」，又有人相信大部分走私回內地。

究竟，香港人少食牛肉真的幫到亞馬遜？

除了減肉，香港人還可以做什麼？

問題一˙大火因養牛？

亞馬遜雨林，今年至8月底已有超過4萬宗火災，比去年同期暴增145%，現在每分鐘有兩個足球場大的雨林消失。綠色和平資深項目主任連佩怡接受訪問指，雖然亞馬遜每年旱季都發生大火，乃自然現象，但今年宗數之多，以及不乾旱，因此相信大部分是人為活動引起。「我們發現今次大火是圍繞在田上或田邊，而不是突然間在森林中間發現，相信是與當地農民使用刀耕火種的開墾土地方式有關。」

連佩怡強調巴西法例是禁止農民在森林區內放火闢地的，「但都見到巴西新總統博索納羅上任8至9個月，已經縮小了環境保護部門，甚至支持開發亞馬遜森林，因此很多農民根本就不怕被懲罰」。她指出在當地，砍伐雨林造地主要為種大豆和飼養牛，而種大豆也是做牛飼料。

問題二˙巴西牛主攻出口？

據巴西肉類出口商協會（ABIEC）文件，去年生產牛肉量達到1096萬噸CWE（ 胴體重量當量，即包括脂肪和骨頭），其中20.1%是出口，79.6%屬國內市場，可知近八成是巴西國民自己食。不過，巴西為全球最大牛肉出口國家，去年出口牛肉164萬噸，而香港和中國大陸是最主要市場，分別進口39.5萬噸和32.2萬噸巴西牛，佔出口量分別24%和19.6%。

問題三˙市面少有巴西牛？

佳寶老闆林曉毅說旗下百多間店舖主要出售來自美國、加拿大和澳洲三地的急凍或冰鮮牛肉，甚少賣巴西牛，「巴西牛那些香港人一般般而已，因為巴西牛用草養，肉質比較硬點。香港人就接受到美國牛、澳洲牛，日本牛又太過貴，食不了多少」。

而到各大超市凍肉櫃亦甚少有售巴西牛肉，連佩怡指很多連鎖快餐店使用巴西牛肉，「早幾年巴西牛肉出事（2017年黑心肉事件）時，你會看到幾間快餐店會停止供應。因為巴西牛比較相宜，在平衡質量和價錢下很多餐廳會選擇入貨」。

問題四˙走私回內地？

有網民質疑大部分香港進口巴西牛肉走私回內地。海關回覆本報查詢指，2015年至今年7月，海關破獲10宗走私牛肉出口個案，涉及約41.4萬公斤（即414噸）牛肉，估計市值1677萬港元，案中牛肉均以中國內地為目的地。但就案中牛肉來源地的查詢，海關未有披露。但海關數字反映香港走私牛肉到內地的數字並不高。

連佩怡留意到香港不法商人走私牛肉回內地的新聞，但集中在2015、16年曝光，而且主要是走私高價美國或日本牛肉，暫未見走私巴西牛肉的新聞。

問題五˙香港人食多了牛？

鮮肉檔和凍肉舖有完全不同的答案，林曉毅說在火鍋熱潮之下，香港人近年來食多了急凍牛肉，尤其是肥牛、西冷、牛柳粒。全港新鮮牛肉零售批發商聯席會議發言人許偉堅卻說香港鮮牛肉市場大幅度萎縮，「香港活牛百分之一百都是來自內地，以前每日劏400至500隻牛，現在一日劏不到50隻」。

許偉堅解釋，因為改革開放之前，中國人認為牛是耕田的，根本就不會食牛肉，是近年才興起食牛文化。因此隨着國內需求增加，內地供港活牛價格在6、7年前大幅攀升，「以前在香港食牛肉價錢和豬肉差不多，我們拍賣一個牛殼1700元，現在4800元，使鮮牛是奢侈品，售價至少100元斤，靚肥牛貴到300元一斤」。

據政府統計處數字，香港入口活牛數量由2012年的2.6萬頭，翌年急跌至1.9萬頭，並逐步跌至去年的1.7萬頭；據許偉堅所說一頭肉牛提供約400斤牛肉推斷，去年港人共消耗6800噸活牛。

至於急凍或冰鮮牛肉，香港去年入口43萬噸，其中27萬噸是巴西牛，轉運外地的只有7.4萬噸，意味去年香港人淨消耗急凍或冰鮮牛肉量達36萬噸，比2015年增加101%。

問題六˙只有香港人不食牛有用嗎？

根據牛肉調查網站Beef2Live公布，去年全球食牛量6091萬噸，10年來增加了5.5%，其中香港食牛量58萬噸，佔全球0.96%，排全球18位。你可能會問，只是香港人不食牛，也只是為全球減少1%牛肉生產量，對保護環境有什麼意思呢？

但連佩怡卻說換個角度看，其實香港只有700萬人卻吃了全球1%的牛肉，不已經很誇張了嗎？她列出香港人可以做的3件事，包括減少食牛、慎選森林產品來源地，以及給予連鎖快餐企業壓力。

她理解要港人完全不食肉是相當困難，但期望香港人現階段可以盡量避免選購巴西牛，「巴西牛肉來自兩個地方，一個是亞馬遜，另一個是塞拉多熱帶草原，後者的生態多樣性亦重要」。連佩怡強調並非其他國家的牛肉生產對環境較為友善，如歐洲很多畜牧業是工業化農場生產，並不是大片草地上養牛，而是將肉牛或乳牛擠在一個細小空間，牠們的溫室氣體的排放，尤其是排泄物的氨，乃溫室氣體的一大來源。

牛肉以外，其他來自亞馬遜地區的森林產品例如棕櫚油、可可豆，在選購時亦應注意產地來源。最後是各個環保團體都正發起聯署希望向麥當勞、Burger King、KFC等龍頭連鎖快餐店施壓，要求它們承諾棄用亞馬遜生產的牛肉與森林製品。

【亞馬遜篇】

文 // 彭麗芳

圖 // 綠色和平

編輯 // 何敏慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao