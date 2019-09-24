後記：玩桌遊認識本地森林生態

香港終於也有資料準確及符合本土大自然生態的桌遊：動物卡牌上描繪的細節準確，例如香港的豹貓，正在捕食名叫小鵐的鳥，又例如大木林蜘蛛的卡下方有細小的紅色蜘蛛，是其雄性同類。（受訪者提供）

【明報專訊】香港新界一些公路，都設有動物通道，說是讓動物橫過，過對面馬路覓食，但動物如何懂得橫過，也真考起；記者收養的一隻流浪狗Fifi，也曾因為人類在大自然中的建設而差點要了命。那次記者帶Fifi行山，位置在大嶼山水口村山上，沿途都是小河般寬的去水道。工程人員建設時只考慮去水，所以兩旁是滑溜溜的石屎斜坡，遇水更如水梯，Fifi走得熱，就去引水道邊飲水，前腳一踏，就整個滑下去。因為前兩天大雨滂沱，渠中的水流湍急，我們都不知怎辦，見牠快要浸死，幸好一個洋人放狗經過，和我一起爬下去，用繩子綁着Fifi拉牠上坡，再爬出圍欄。

沒料到這樣的森林意外場景，竟可在首副本港陸上森林生態桌遊《森林的法則》中遇到。Janice說這是OWLHK和Strategic Game Society合作出品的桌遊：「我們用了超過一年時間研發，因為要符合本地生態和物種，令《森林的法則》的內容既準確，也有娛樂性，令玩家學到環境教育。」

當玩家進入「森林」時，不同的決定會引發山火、伐林、捕獸籠等事件，傷害走過的動物及破壞生境地，繼而影響動物生存，最後影響到人類，帶出整個生態系統環環緊扣。大家有興趣的話，可以上OWLHK的臉書，看看生態桌遊計劃大使工作坊，費用全免。