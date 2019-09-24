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活動推介：修復山徑初體驗

文章日期：2019年09月24日

【明報專訊】香港山徑日將於10月19日於元朗大棠1號燒烤場舉行，屆時除了有很多免費活動，還可報名參加山徑維修工作坊，掌握天然維修山徑的概念。

網址及報名：bit.ly/2lSliEm

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