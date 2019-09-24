Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
樓宇滲水 千里透視追「兇」
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
活動推介：修復山徑初體驗
活動推介：修復山徑初體驗
文章日期：2019年09月24日
Share
prev
next
【明報專訊】香港山徑日將於10月19日於元朗大棠1號燒烤場舉行，屆時除了有很多免費活動，還可報名參加山徑維修工作坊，掌握天然維修山徑的概念。
網址及報名：
bit.ly/2lSliEm
RELATED
移石搬木修葺 讓山徑回歸天然
Share
MORE
知多啲：大廈失修滲水 家居保險未必可賠
雨水滲牆 需自行維修
勞丕禮繪圖記錄大自然 通山跑推動環境教育
後記：玩桌遊認識本地森林生態
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK