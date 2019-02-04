Gadget：植入中階單反功能 無反30fps連拍RAW相片

輕巧中階：由於近年不少人轉投無反相機懷抱，作為DSLR大廠的Canon亦在無反市場落足心機，以這部EOS M6 Mark II為例，雖然機仔細細，但功能直逼中階級DSLR相機。（勞耀全攝）

【明報專訊】不少攝友堅持使用體積較大的DSLR相機，但無反相機始終較輕巧，亦開始主導市場，即使是定位較低的APS-C無反相機也愈出愈Pro，不少品牌更將高中階DSLR的功能轉移其中。最近便有日本相機生產商推出支援最高每秒30張連拍的APS-C無反相機，機仔細細，功能卻可與同廠高中階DSLR相機一較高下。

5481個自動對焦點 0.5秒預拍

Canon今次推出的APS-C無反相機EOS M6 Mark II，對品牌有一定認識的讀者，一看型號便應該知道這部相機的定位，單位數「6」代表是系列的中高階機。雖然從外形看，感覺不到中階機的「霸氣」，但只要看功能便可以「正名」。首先，EOS M6 Mark II使用了3250萬像素的APS-C CMOS感光元件，解像度更勝上一代EOS M6的2420萬像素；其次是對焦功能，自動對焦點增至5481個，自動對焦範圍也增至143區。用家可透過觸控屏幕自行選取對焦點，這些功能都令相機更加貼近中階DSLR相機。

說到今次新機最突出的功能，應該是連拍。上一代EOS M6的最高連拍速度為每秒9張，而EOS M6 Mark II大躍進，支援每秒14張的全像素自動追焦連拍，如果仍嫌未夠，可以選擇犧牲一點像素，調校至「RAW連拍模式（裁切）」，便可提升連拍能力至每秒30張（1790萬像素），而後者除了支援RAW格式記錄相片，亦支援0.5秒預拍，即是在按下快門前0.5秒的影像（於半按快門狀態下）都可拍攝成相片；再配合最高速達1/16,000秒的電子快門，除了適合拍攝賽車、動物等題材，對於家中有小孩的用家，都可利用這個連拍功能捕捉寶寶最動人及可愛的一瞬間。

除了提升連拍能力，EOS M6 Mark II另一個改進是影片拍攝功能。上一代只具備基本的拍片能力，但近年廠方將M系列相機與Vlogger聯繫起來，因此新機一口氣提升至支援4K影片拍攝，更提供無裁切4K UHD 30p及4K縮時短片，可用盡鏡頭焦距來拍片；配合180度上揭式Clear View II LCD、短片數碼IS防手震及眼睛偵測自動追蹤對焦，相當適合Vlogger反芒自拍時使用。

拍無裁切4K片 提升眼睛追焦

加強功能固然重要，但操控便利亦是用家選購的重要考慮因素。為此，廠方在EOS M6 Mark II的機身設計加入不少全片幅無反相機R系列的元素，上一代機頂的補光補償轉盤，今次改成與R系列相同的DIAL功能轉盤，用家可以自訂轉盤上的按鍵為白平衡、ISO等功能，配合轉盤作快速更改數值。此外，機背亦特別將MF（手動對焦）及AF（自動對焦）轉換鍵放到顯眼處，在不同題材間拍攝時，能更加快速轉換不同的對焦模式。

為了同時滿足入門用家的需求，EOS M6 Mark II亦比上一代的EOS M6新增不少自動拍攝模式，包括智能自動場景、特殊場景、創意濾鏡等，就算對攝影技術沒太大信心，都可利用這些拍攝模式幫助拍攝。

論功能，EOS M6 Mark II絕對可滿足中階用家的需求，唯一缺點是跟上代一樣不內置電子觀景器，在陽光猛烈的戶外拍攝時，單靠望屏幕來構圖，的確會有點吃力。不過，新機依然可外置電子觀景器EVF-DC2（售$2080），雖然會佔用機頂熱靴插槽，但都算可解決這個問題。

■規格

感光元件：3250萬像素APS-C CMOS

快門：1/16,000（電子快門）或1/4000（機械快門）至30s，B快門

感光度：ISO 100至25,600、ISO 51,200（擴展）

儲存界面：SDXC

其他功能：180度上揭式3吋屏幕、最高每秒30張連拍、4K＠30p拍片、眼睛自動追焦、DIGIC 8影像處理器、Wi-Fi、藍牙

體積：119.6 x 70 x 49.2mm

重量：約408g（連電池及記憶卡）

售價：$6580（淨機）

查詢：3191 2333

網址：store.canon.com.hk

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com