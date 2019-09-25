有「腦」精選：日系筆電輕巧王 機側插槽齊全

【明報專訊】對於不少商務用家，手提電腦仍然是十分重要的工作伙伴。不過，購買耐用又輕巧的手提電腦並不容易。日本的VAIO在7月推出了全新的SX12手提電腦，最近香港代理正式引進。繼承前幾代產品的優點，12.5吋屏幕的機身有齊大部分連接插槽，加上重量只有899g，流動度相當高，對商務用家來說是不錯選擇。

僅重899g 碳纖機殼加強保護

為了加強手提電腦的保護，廠方特別使用新式多層單向碳纖物料製作機面，配合AGC強化玻璃「Dragontrail Pro」製作的屏幕，機殼更堅固之餘，屏幕也不怕輕易撞爆。另外，為了令機身更薄，一般手提電腦都會使用更細更薄的按鍵，此舉雖然可加強電腦流動度，但在輸入時手感並不算太好。而SX12為了保持其輸入功能，廠方除了使用面積更大的19mm鍵帽之外，亦特別改良了按鍵的支撐結構，可減低打字時發出的聲音。

可連續用10.5 小時 充1 小時達80% 電量

除了機身堅固度，另一個用家最留意的，就是機體的電量。雖然SX12使用了第8代的Intel Core i7處理器，但仍能提供最多約10.5小時的連續使用時間。此外，為了方便用家無間斷工作，機體亦支援快速充電功能，只要充電1小時，電量便可達到80%；加上機身上的USB Type-C插頭支援5V充電，接駁一般手機充電器都無問題。

■規格

屏幕：12.5吋1920x1080像素

處理器：Intel Core i5-8265U /Intel Core i7-8565U

記憶體：8GB / 16GB

容量：256GB SSD / 512GB SSD

連接：LAN、USB Type-C、USB 3.0x2、HDMI、VGA、3.5mm插槽、Wi-Fi及藍牙

售價：$13,980起

網址：hk.vaio.com

文：勞耀全