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棋盤分析：深入「戰陣」 瞄準與閃避
文章日期：2019年09月25日
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當敵陣只餘下小量防守棋子，紅棋的兵過河後便有機會攻擊對方將帥。（蘇智鑫攝）
卒的一個功能，是為後方的馬開路或掩護。馬走「日」，它可移往手指指着的位置。（蘇智鑫攝）
若馬前卒頂在馬的跟前會成為阻擋前進路線的「豬隊友」，不許前往手指指着的位置，稱「拐馬腳」。（蘇智鑫攝）
炮可攻擊遠岸的棋子，條件是中間有棋子擔當「炮台」。圖中紅棋的兵正被炮「瞄準」。（蘇智鑫攝）
敵軍的馬殺至營前，但圖中紅棋的守衛「辦事不力」，將軍只好前移一步「閃避」。（蘇智鑫攝）
當棋盤上只餘士、相等不能過河的棋子，裁判可宣布和局。（蘇智鑫攝）
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【明報專訊】棋盤上的棋子星羅棋佈，令不少初學者摸不着頭腦。陳振杰嘗試帶領讀者深入「戰陣」，近距離分解戰局。
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