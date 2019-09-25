少年棋手：棋手有不同性格 電腦沒法取代

【明報專訊】學校每逢放小息都有大班學生下棋和圍着觀棋，究竟這小小棋盤對孩子有何吸引力？記者訪問陳振杰兩位小徒弟。「因為捉棋可以訓練思考。」今年7歲半的陳仲叡學習象棋約兩年，他認真地思考了數秒後，冷靜而肯定地回答。「當面對比自己年紀大的棋手時會緊張，不過我不太重視輸贏，因為捉棋只是遊戲。」學習象棋1年、8歲半的崔毅朗則比較熱情，滔滔不絕地分享對象棋的心得。「我鍾意用車，因為夠勁，行得又快又遠。我唔鍾意用卒，因為它行得較慢、殺傷力又細，不過只要正確地使用，都有機會過河吃掉對方的將軍！」

陳振杰說雖然電腦軟件和手機程式有不少象棋遊戲，但真人棋手有不同性格，各擁有獨特風格，臨場對戰時亦會出現不同情緒變化，這是電腦沒法取代的。「有些棋手較心急，會不斷追擊對方的卒，給對手下馬威；亦有些棋手較冷靜，會精心部署務求殺對手一個措手不及。」棋壇流行一句話：「旁觀者不得依牙鬆弶」，但在校園內對弈時身後難免有大班「小軍師」你一言我一語，吵吵鬧鬧但卻快樂無比。陳振杰說捉棋的樂趣是和人交流，但在比賽中卻不可和對手交談，否則會犯規。「作賽時只能孤身作戰，一切成敗得失都由自己負責。」除面對自己情緒，還要應付對手的情緒。「有些棋手會在比賽時發脾氣，這時候不要作聲，只管做好自己本分便是。」

文：呂瑋宗