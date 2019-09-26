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優雅「V」字新標記 手袋上的色彩遊戲
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大尺寸袋款 釘珠刺繡 精細工藝
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文章日期：2019年09月26日
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2017 FW——Demilune：外形優雅，採用具光澤感的小牛皮製成，配以管狀手挽帶，帶來舒適手感。（品牌提供）
2018 Resort——Free Rockstud：由小羊皮製成，窩釘細節飾邊，頂部配以可拆卸的手挽及鏈帶，可作掛肩款式、斜孭袋，以及clutch使用。（品牌提供）
2018 SS——Candystud：由柔軟的小羊皮製成，飾有窩釘細節，袋蓋印有VLTN字樣裝飾，配有可調校窩釘肩帶。（品牌提供）
2018 FW——Bloomy：袋身柔軟，採用軟小牛皮製成，部分飾有窩釘細節，配有可調校肩帶。（品牌提供）
2019 SS——VRING：糅合黑及紅小牛皮，配以金屬VLOGO扣飾及環扣，並襯以皮革飾帶點綴。（品牌提供）
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【明報專訊】打從2017春夏季度起，品牌創意總監一職由Pierpaolo Piccioli單人匹馬上陣。在他的帶領之下，炮製出多款受歡迎的袋款，風格亦比過往多出一份型格氣息。
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