2019 SS——VRING：糅合黑及紅小牛皮，配以金屬VLOGO扣飾及環扣，並襯以皮革飾帶點綴。（品牌提供）

2018 SS——Candystud：由柔軟的小羊皮製成，飾有窩釘細節，袋蓋印有VLTN字樣裝飾，配有可調校窩釘肩帶。（品牌提供）

2018 Resort——Free Rockstud：由小羊皮製成，窩釘細節飾邊，頂部配以可拆卸的手挽及鏈帶，可作掛肩款式、斜孭袋，以及clutch使用。（品牌提供）

【明報專訊】打從2017春夏季度起，品牌創意總監一職由Pierpaolo Piccioli單人匹馬上陣。在他的帶領之下，炮製出多款受歡迎的袋款，風格亦比過往多出一份型格氣息。