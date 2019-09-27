12幅真迹免費展出 手稿透視達芬奇機械美學

【明報專訊】達芬奇（又譯達文西）曾經繪畫一雙無論如何也盯緊人的眼睛，留下智慧密碼。近日，香港城市大學與米蘭昂布羅修圖書館首度帶來12幅真迹手稿。珍藏揭示除幾何、數學、武器研究外，達芬奇以感性眼睛欣賞萬物。今年為巨人逝世500周年，時移世易，昂布羅修藝術博物館總監Alberto Rocca認為「達芬奇現在定會痛斥低頭族」。

走進展場，燈光及濕度都控制於標準之內，以免幾百年前的紙張受損。稿上文字及圖案均零零碎碎，非花上眼力不可，主辦單位更提供放大鏡以供閱讀。紙張乃當時珍貴物資，達芬奇（1452至1519年）善用所有空間，幾何圖案旁畫個士兵側面，可謂亂七八糟。手稿記錄達芬奇的磨練與精髓，但他在世時從未曝光，直至18世紀末期。達芬奇估計曾寫有3萬幅手稿，惟現存約6000幅。今次展出昂布羅修圖書館藏有的《大西洋古抄本》稿件，為其全球最大單一收藏。

達芬奇的字如倒影般，反過來寫 ，難道就是密碼？這與天才的童年有關。達芬奇是個私生子，不許到學校讀書，其左撇子無被更改過來，創出其獨特寫字方式。將鏡子放在句子後，即可反映出正常文字，有人分析基於習慣與好玩，亦有人說他想保密內容。事實後來他亦嘗試「改善」自己書寫風格，方便溝通。約13歲時達芬奇被送往佛羅倫斯首屈一指的藝術家安德烈維洛奇歐（Andrea del Verrocchio）學師，為其繪畫及雕塑發展立下根基。

參與建設「慶典天堂」

看着達芬奇複雜的幾何透視圖，不禁驚歎多麼精密，多麼旖旎。場內展出其約1517至1518年繪成的〈化圓為星形結構〉，為「幾何遊戲」系列最後一幅作品，似星亦似花。他以「幾何遊戲」來解答及證明數學問題。圖中達芬奇以6的倍數關係，按比例將圓形分割成星形、月形（名為雙角面），並寫出6的首50個倍數，紙上仍殘留圓規針孔。Alberto Rocca續稱：「他的科學頭腦中存有一種美學。」達芬奇繪畫時亦使用其藝術觸覺使用平行線影法、墨水渲染等方式，區分指定線與面，達美麗的視覺效果。

「達芬奇壯年時期去了米蘭，後來逗留18年之久。他謀求宮廷中的職位，並寫信自薦，信中沒說自己是個好畫家，而強調是個優秀的軍事武器家。當時有很多戰事及入侵，有軍事技術工程的地方，就有能力。」Alberto Rocca說。場內一幅〈多管火炮機械裝置；多管弩炮研究圖〉畫有手拉車型及扇形的武器設計，裝置可以同時發射約10枚火炮或農炮。武器早見於1460年完成《軍事論》的羅伯特華托利奧（Roberto Valturio），達芬奇加以改良，例如加入炮口左右調節功能，亦能一次過安置多排火炮，方便連環射擊。展覽亦展出一些按照手稿製作出來的實體模型，叫人嘖嘖稱奇。其中機械化的軍用戰鼓，由人或牛馬拉動時鼓棍便會自動敲打。

有此頭腦，卻非其所好。Alberto Rocca接道：「達芬奇曾寫及，戰爭是野獸間最可怕的行為。他其實很討厭戰事，工具有些是攻的，但也有些是守的。」他說達芬奇在米蘭宮廷還有很多任務，包括建設河道、城牆、大門等。米蘭亦被稱為「慶典天堂」，需要大量美術工匠，達芬奇有份設計舞台裝置，例如一些會移動的梯階及軌道。逗留米蘭期間，達芬奇着力鑽研數學，更為同伴好友的學術著作繪畫插畫。可惜的是，達芬奇於科普及工程方面未被認可。Alberto Rocca解釋因為他不是學院出身，其意念難於圈子內流通。書寫語言為拉丁文，亦讓達芬奇被拒之於門外。

「他不是絕對天才，達芬奇有其限制。他如何明白世界的事物？觀察啊，用眼看，接收後在腦袋思索，例如他畫出最早期之一的飛行器，就是因為明白雀鳥拍翼的原理。」

以感性的心認知世界

Alberto Rocca認為達芬奇以感性的心認知世界。對自然深深着迷，驅使他認識萬物運作。他表示，由於達芬奇不是上傳統學校，其信仰亦非在一般模式培養出來：「以我分析，他對上帝的理解有點不同，或者我不肯定他是否在說一個基督上帝，當然當時他不會如此說出口。不過從其文字，你可見到自然對他而言就是永恆。任何自然的表現，都是至高無上的主的表現。石、樹、河，所有東西都有靈魂，讓他投身在宇宙萬物之中。」他認為，達芬奇大概會對現代人只顧對着電子屏幕，忽略製造的思考過程而煩躁。因為大師曾經對學徒說：「要對着自然來畫畫，不是複習我的畫來畫畫，否則不會學到任何東西。」他愛觀察現實世界的自然。

為何萬物如此？大概是達芬奇一生的追問。為延伸他的精神傳奇，城大創意媒體學院創作12件新媒體藝術作品，反芻其科學、美學與機械意念。當中創作團隊把達芬奇在米蘭繪畫的《岩間聖母》轉化為AR裝置，另有作品涉及3D打印、程式編制及青銅塑像，呈現別一番創造力。

■「達文西：藝術與科學．過去與現在」展覽

日期：即日至12月15日（逢周一及指定假期休館）

時間：上午10:00至晚上7:00

地址：九龍塘達之路城大劉鳴煒學術樓18樓城大展覽館

入場：免費

網址：www.cityu.edu.hk/ceg

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com