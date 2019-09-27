本地年輕藝術家進駐大館 音符反思麻木社會 美好家園是幻象？

【明報專訊】日常看到樹木、書架、紙張總覺沒什麼大不了。人們很難聯想到任何一個森林，如何步步成為眼前模樣，過程花上前人多少功勞與心血。近日大館舉行新展覽「藏木於林」，一口氣展出12名年輕藝術家作品。作品涉獵多種手法，表達藝術生產的過程與意義。有如將洗刷好的木材放回森林，上演一場微妙角力。

大館當代美術館上個展覽讓日本藝術家村上隆進據3層展廳，引起一陣朝聖熱潮。近日換展的「藏木於林」則有截然不同選材，散發年輕氣息。尤記得去年開幕時，藝術主管Tobias Berger說美術館不作商業掛鈎，以培養本地藝術家及策展人為任。開幕其中一個展廳「放手」予從未辦過個展的本地年輕藝術家大放異彩，十分大膽。Tobias Berger表示至今美術館共展出約70多個藝術單位作品，當中過半以上為本地藝術家。大館亦繼續公開招募獨立策展人提交展覽建議書，給予資源委約與蒐集作品，讓非主流的藝術工作者得以出場。

簡單表現方式藏深層意義

今次「藏木於林」展覽並非公開招募，獲得館方主動邀請。策展人陳子澂及張瀞尹去年在上海當代藝術博物館舉行群展，此次展覽展出同批12名藝術家，重現部分作品，亦有全新創作。陳子澂說：「有時見到一件作品以簡單的表現方式，往往會忽略背後深層意義。」一進展場，即被舞者廖月敏「大頭」吸引。牆上播放着她在社交平台Instagram直播片段，就像博客或跟朋友視像聊天。其《即時上演：迷感》（2018）邀請觀眾提出想要她表演的東西，將控制權交給觀眾，反思藝術有如消費品供求。

「在彈琴的小朋友，竟令我想起富士康事件。」來自加拿大的藝術家蕭逸南說。展場另一角正在播放《富士康頻率第三號》（2018）。蕭逸南2012年開始構思「富士康」系列，他憶述有次於音樂工作室遇見小孩學鋼琴，其父母則在旁聽課，小孩一臉愁容。蕭逸南大為深刻，開始探討藝術與工廠生產的相似之處。「富士康」系列首件作品，他以電子MIDI方式編曲，製作鋼琴演奏者根本彈不到的曲譜，從而挑戰傳統表演方式、表演者付出努力等問題。

大館展出「第三號」劇場影像，3名演奏者坐在琴與屏幕前，需要應對逾30個彈奏任務及小遊戲，全神貫注完成個個關卡。3人之間不斷競爭，彈出非一般的「樂章」。如果未能達標，台上就會出現「失敗」字眼。蕭逸南融入墮樓身亡的富士康工人、詩人許立志（1990至2014）詩句，回溯勞動、權益與社會制度之麻木狀况。演奏者表現直接影響各自的3D打印機，原意每人打印出一粒完美立方體，每次挑戰『失敗』會導致打印偏離，出來的粒粒便歪歪斜斜，跟一式一樣的生產過程形成矛盾。蕭逸南跟團隊10月將赴港即席演出，讓觀眾感受緊張場面。

看似美好 卻自相矛盾

「人們為何要追求比美好更美好的東西？那些到底是什麼？」本地藝術家王思遨邀請大家到其粉色貨架《粹想灣畔》（2019）前。王思遨說早前到台南參加駐留計劃，當地租金較相宜，各人對空間運用有更多想法，讓她反思香港與居所的關係。她蒐集樓盤廣告的資料：「現在的樓盤廣告已不似我小時的，很喜歡說什麼『盡顯氣派』。從前會說你住在這裏，小朋友會有幾開心、回家有幾舒適等等，是比較原始一點的美滿感覺。」

說到底，我們營役追求的，是否真如所想？作品由幾個金屬貨架組成一堵牆，前方置有些貝殼，架上依附有如水滴的膠樽。藝術家加入許多細節與心思，卻仍散發着臨時及易拆的感覺。王思遨進一步說及社會製造的幻象：「貝殼的殼，本來就是牠的屋企，但我替牠做更堅固、更『美好』的屋企，即使不自然的，膠樽亦是我手拉出來。全部看上去很美，但有一種自相矛盾。其實一個膠樽要用比它容量多的水去做。如果沒有多想一步，人們可能會認為社會很多東西都美好或輕易。」這個幻象在本地藝術家鍾正作品亦可感受，他向來喜歡探究光的題材。相片作品《傷殘的光》（2019）被比喻為歌舞昇平的「煙花」，圖中煙霧瀰漫中閃出暗光。看着看着，為何跟近日新聞圖片如此相似？

■「藏木於林」群展

日期：即日起12月31日

時間：周一下午2:00至晚上8:00；周二至日上午11:00至晚上8:00

地點：中環奧卑利街大館F倉1樓（從賽馬會藝方進場）

查詢：www.taikwun.hk

文：劉彤茵

編輯：王翠麗

電郵：culture@mingpao.com