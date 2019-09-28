電影級調色+自備全景聲 蝸居串流睇片神器

【明報專訊】以前買電視，大部分人只重視畫質，對聲效沒有太多要求，事關音質可以藉外置音響器材提升。但居住環境愈來愈縮水的今天，家中放多一套音響器材變得奢侈，因此電視機內置音效的需求也提升了。最近有日系廠商新推出的4K OLED電視，主打功能包括Netflix校色模式及內置Dolby Atmos模擬喇叭，尤其適合愛看串流影片的用家，是既慳位又有靚畫質的選擇。

近年不少人已棄用傳統影碟，改看串流影片，其中以月費形式任睇，提供4K片源的Netflix便有不少捧場客。新一代的Panasonic GZ系列電視亦與Netflix合作，以配合這種新興的睇片形式。最近新推出的3個型號：TH-65GZ2000H、TH-65GZ1500H及TH-55GZ1000H，不但皆支援4K UHD解像度（3840×2160像素），亦內置Netflix校色模式（Calibrated Mode），用家只要進入電視內預設的Netflix軟件，再開啟校色模式，便可將影像調節出最原汁原味的效果。舉例，一套懷舊電影的最原汁原味畫面是略為偏黃、光度較暗，但一般電視在播放時可能會將畫面推光及變白，失去懷舊味。Netflix校色模式則會透過持續更新版本，以取得Netflix影片畫質的最新標準，將原來略為偏黃、光度較暗的效果呈現出來。

單單調色，未必滿足到現今用家的要求。GZ系列亦支援多種HDR格式，包括Dolby Vision、HDR10+、HDR10及HLG（Hybrid Log Gamma），差不多只要你的影片源支援HDR，電視都能加強光暗位的細節。其中Dolby Vision有別於以往HDR10+所採用的10bit色深製作，支援的影片主要以12 bit色深製作影像，在屏幕上可呈現680億種顏色，細緻度更高。而現時已有不少Netflix影片支援Dolby Vision，想睇盡靚畫面便一定要留意。

多方位喇叭 模擬Dolby Atmos效果

至於另一個近年大熱的功能，相信非Dolby Atmos（杜比全景聲）效果莫屬，但由於真實的Dolby Atmos效果在喇叭配置上比較繁複，因此不少品牌都推出可模擬Dolby Atmos效果的Soundbar來解決問題。而今次推出的GZ系列中，TH-65GZ2000H內置的音響系統已可模擬Dolby Atmos效果，連買Soundbar的金錢都可省下。廠方特別在電視機正面下方及機背中央位置，設有多組向前及向上的喇叭，最高達140Ｗ音效輸出。用家只要事前輸入電視機與背面牆壁、正面牆壁、天花板之間的距離，便可自動擬模出Dolby Atmos效果。實際試聽，質素相當不錯，如果家居空間不算太大，絕對夠用。

雙向藍牙連接 用電視聽手機歌

作為新一系列的電視，廠方特別加入4K Hexa Chroma Drive Pro技術，可顯示最多10億種色彩。而為了令電視的顯示顏色更準確，亦用上HCX（Hollywood Cinema Experience）Pro Intelligent處理器，顧名思義會經資深的荷李活電影製作人校準調色，確保畫面顯示顏色與電影原色一致。至於智能系統方面，內置最新的my Home Screen 4.0智能界面，用家可自定UI界面，同時亦保留TV Anytime功能，可經智能手機連接電視，在手機上看直播、設定預錄及播放錄影等功能。另外，GZ系列亦支援Audio Link雙向藍牙連接，用家除了可將電視無線接駁至藍牙喇叭來播放聲效之外，亦可將智能手機連接至電視以播放手機內的音樂，對於空間不大的家居，更加方便使用。

■規格

尺寸：65吋（TH-65GZ2000H、TH-65GZ1500H），55吋（TH-55GZ1000H）

屏幕類型：OLED Professional Edition（TH-65GZ2000H）

OLED（TH-65GZ1500H、TH-55GZ1000H）

售價：待定

查詢：2833 0955

文： 吳一鳴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/etrend@mingpao.com