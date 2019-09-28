網絡安全：區塊鏈杜絕黑客？

【明報專訊】今期，讓我們探究一下區塊鏈技術能否應用在網絡保安上。

分散式帳本技術 儲存資料難入侵

區塊鏈技術是一個解決交易對手之間「缺乏信任」問題的方法。它的基本特徵是去中心化的電子紀錄，改以分散式帳本技術去儲存資料。在技術實行方面，區塊鏈平台可以通過一個大家共識的機制防止欺詐活動，並根據其營運彈性、數據加密、可審計性、高透明度和不變性等其他特徵來檢測數據有否被篡改。

區塊鏈是一個分佈式數據庫，在每一批有效交易，相關的數據都會儲存在自己的區塊中，每一個區塊都必須連接到位於其前面位置的另一區塊上以組成鏈，才為之加一個新的區塊，這鏈隨着附加新的區塊而不斷增長。由於其分散的性質，區塊鏈並沒有一個接口可供黑客入侵，亦沒有一個中心點會因為出現保安事故而令整個系統崩塌，因此安全度更高。

在使用以區塊鏈為基礎的應用上，用戶可以在自己的電腦上進行相關的數據維護，從而確保整個區塊鏈不會崩潰。例如有黑客試圖篡改其中一個區塊後，整個系統便會作出檢查，每位用戶都有責任共享驗證和維護數據，並將被篡改的區塊從鏈中移除。而區塊鏈的設計方式是不存在存儲位置或中央授權，所以可確保不會刪除現有數據和添加虛假數據。

可追溯交易紀錄 保證數據未被篡改

添加到區塊鏈的每筆交易都帶有時間標記、數碼簽名。任何附加的新交易都會令到整個區塊鏈發生轉變，從而形成可完全追溯的歷史紀錄。區塊鏈的審計功能便能提供了一定程度的安全和透明度。從網絡保安的角度來看，這提供了更高級別的保證，即數據未被篡改且是真實的。

區塊鏈技術除了可應用到加密貨幣，也可以應用在其他範疇，例如在網絡保安上，我們可以利用它來管理網絡活動日誌紀錄，確保它是真實，不被篡改或刪除，有這樣的紀錄便能真正地找尋到有沒有被入侵的痕迹、有沒有網上不當行為等等，對於黑客活動的調查及蒐證提供了可靠的資訊來源，因此這可能有助於增強網絡防禦。

文：楊和生（香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人）