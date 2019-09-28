舊物製海報 重組半生緣

第一藏品——圖為Winnie的第一款藏品。她憶述，當時與丈夫在美國旅行，發現陶瓷鞋，即被其精細手工吸引，自此展開收藏。（曾憲宗攝）

珍而重之——在200多件藏品中，復古高跟鞋憑其獨一無二的設計，以及送鞋者的心思，贏得Winnie的珍重愛惜。（曾憲宗攝）

分享喜樂——Winnie表示看到自己的珍藏登上海報時萬分高興，紛紛與至親好友分享照片，「自己擁有的東西，能與人分享，真是有滿足感，以及有一份喜樂」。（基督教香港信義會金齡薈提供）

信的故事——拍照時，阿國看着牆上的數十封信件，開玩笑地形容「這是我的哭牆」，因信件內容不時勾起與亡妻的回憶。（馮凱鍵攝）

鞋的故事——儲陶瓷鞋30多年來，Winnie坦言已經忘掉部分鞋子的故事，但她對每款鞋子皆有情意結，絕不會輕易丟棄。（曾憲宗攝）

【明報專訊】「物件有話要說：人總能在物件堆中，看到黏附着的記憶和意思。」展覽導賞板上的這一句，貫穿了十多位長者的自家設計海報的內容。

有人翻出昔日夫妻往來的數十封信札，恍然想起兩人曾經短暫的別離時光；亦有人拿出逾200款陶瓷鞋珍藏，睹鞋思人，整理自己的人生上半場，笑言「經驗可以儲下來，亦會忘記、會遺失；但是有鞋、有實物時，便會提醒你一些事情」。

230款陶瓷鞋 埋藏昔日姊妹情

「鞋，全部都是鞋。我自己也沒有數過，究竟這兒有多少對／隻。」眼前是一大堆陶瓷鞋，有半隻手掌般大小的高跟鞋，亦有僅尾指第一節般長的人字拖。儲鞋30載以來，今年62歲的Winnie首次點算多年珍藏，才驚覺已有230款，「每款鞋都是自己用心儲……有些鞋象徵友誼，令我聯想起外地見聞」。

排列舊物 拍攝人生經歷海報

她早前參加基督教香港信義會金齡薈的「言己言吾ME-mory」展覽，在社工及導師的指導下，以藝術方式排列重要物品，再拍攝成代表個人生命經歷的海報，其中一張海報佈滿色彩繽紛、細小精緻的陶瓷鞋。當日到中心拍攝海報時，她一口氣帶來大半生的藏品，執拾過程中不但驚訝數量之多，亦趁機重新觀賞，發現愈細小的鞋，愈值得細賞，「如此細小的鞋，乍看毫不起眼，但其實手工精美，可能平時被人忽略了。今次我又有機會重新欣賞它」。

愈細小的鞋，手工愈講求精緻靈巧，收藏難度愈高。但對Winnie而言，最令其深刻及珍重的陶瓷鞋，並非講求尺寸大小，反而與送鞋者有關，「睹物思人，看到那鞋，又會想起那人，重新憶起那件事情」。

在桌上，擺放着幾隻最令她深刻的陶瓷鞋，它們均為親人送贈。Winnie拿起其中兩隻復古陶瓷高跟鞋，鞋上不但有精細花朵雕刻，亦有閃石點綴，「自從我收到這款式後，便沒有再找到類似模樣的復古陶瓷鞋」。這一雙獨一無二的陶瓷高跟鞋，是由已逝的妹妹所送。大約25年前，妹妹到日本讀書，為Winnie購來心頭好，「妹妹特意告訴我，買了兩款鞋給我」。Winnie憶述，儘管妹妹較自己年幼10年，但二人姊妹情深，「她讀小學時，我帶她回教會，常與她一起。我好惜她，她又好喜歡我。小時候，兩人不能傾心事，但長大後，她時常詢問我不同事情及意見」。至約15年前，妹妹突然因病離世，Winnie坦言至今仍感遺憾，不時思念至親。

縱然妹妹離世，睹物思人，鞋子便成了她的追憶之物，「我每次看這兩隻鞋時，便會想起這是妹妹送的。她真的揀得好好，很有心機。想到這，我又會思念她」。

風紀獎牌見證成長歷程

執拾舊物，不止憶及已逝至親，亦能喚起一些早已遺忘的回憶。Winnie在構思設計海報時，不但把家中陶瓷鞋藏品全部翻出，也趁機重新整理其餘重要的舊物，包括中學風紀隊長獎牌等。看見獎牌時，她才想起昔日升上中學時缺乏自信，其後擔任風紀隊長及女生代表（Head Girl），常與同學溝通及發表演說，慢慢重建自信及領導能力。

「如果我沒有做大海報，我可能會把此事藏在心底。」重拾記憶後，身為「金齡圖書館」的義工，Winnie 不時與中學生分享自身經驗，「如果有機會，我會跟他們分享這件事，告訴他們只要肯努力，勇於面對自己最怕的事情，是有成功機會的」。

憑記憶述物，亦憑物件重構經驗。Winnie自言，今次透過排列藏品及舊物時，再次組織過往的人生故事，「回想時，才會發現在過去經驗中，我的確學習了一些東西。但沒有刻意留意之下，我不會懂得拿出來與人分享……經驗可以儲下來，亦會忘記、會遺失；但是有鞋、有實物時，便會提醒你一些事情」。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

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