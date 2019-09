next

【明報專訊】安寧頌在10月將舉行研討會及講座,為醫療專業人員、安老院舍職員、病患者與家人,以及其他公眾人士提供一個平台,促進交流分享社區安寧照顧的抉擇及政策方向。

■「賽馬會安寧頌」社區公眾講座系列:

日期:10月17、29日及11月8、11、12、23、28日

詳情及登記:www.jcecc.hk/sem2019

■「賽馬會安寧頌」研討會2019 Symposium on Concerted Efforts in Advance Care Planning: Regional and Local Experiences

日期:10月24日

地點:香港大學研究生堂王賡武講堂

詳情及登記:www.jcecc.hk/sym2019