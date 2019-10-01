後記：信札飄香 久遠年代浮現

【明報專訊】Otto笑說，自己很愛「吹水」，但並不長氣，反之，他說話爽直、快兼簡潔，還說：「要講下去很長很複雜，不如你去看我寫的書，都寫在書上了。」結果他講的不少人名、時間和事件，記者都要重新查找一次，才能知道當年發生什麼事。

好像他說到華人傳教士信札的故事，逾百封1851年的教會信札，為郭士立死前收藏的資料，記者不好打斷Otto，他說：「這些信記錄了1851年最早的香港活動，華人傳教士去到舖頭宣教，當事人在信上蓋章，去學校又有學校蓋章，我去政府檔案館查看膠卷資料，亦發現信上所講的活動是真有其事。」他這樣說，記者這樣抄，其實誰是郭士立心裏沒頭緒，回家找半天幸好找到，郭士立（Friedrich August Gützlaff，1803至1851年），又被譯為郭實臘是德國來華傳教士。這批信迂迴曲折最終返回一名華人傳教士後人家裏。

Otto說那年他去書展擺攤，沒什麼生意，剛好有個牧師說想買這批信札，談話間，才知牧師的祖先正是其中一名華人傳教士：「當時我賣得很低價，6萬多元，用來補貼書展的支出。」後來卻感到後悔，不是錢的問題，而是牧師買了信札後只作收藏，沒有傳開去，沒讓這些原始資料傳給人研究或參考。如能仔細研究那些信札，那個年代立即浮現眼前！