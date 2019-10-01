垂直森林 大廈慳位添生機

【明報專訊】「摘去鮮花，然後種出大廈，層層疊的進化，摩天都市大放煙花」，填詞人黃偉文在2002年寫下《燕尾蝶》這幾句深入民心的歌詞。17年後的香港，摩天大廈愈起愈多、愈起愈高，幸得不少人盡力為它增添綠意，垂直綠化正是其中一種方式，有的是自行在牆壁上攀爬的植物，有的則是利用層架或組件在牆壁上栽種植物，一幅幅滿佈綠葉的牆壁，紓緩熱島效應之餘，也形成綠意盎然的景觀。

「都市化帶來壓迫感，人想在這裏創造近似自然的空間，所以就有綠化概念，公園就是例子了。」香港中文大學生命科學學院客座副教授朱利民說道。城市綠化由最基本的公園及路邊種植，到天台綠化、斜坡綠化及垂直綠化，盡用城市各種空間建構自然。今次主角垂直綠化，就是利用牆壁空間垂直栽種，以植物覆蓋死氣沉沉的牆壁。垂直綠化成為建築物的隔熱層，降低外牆溫度及紓緩熱島效應，又能吸收噪音及提高生物多樣性，是一個「慳位」的綠化方法。朱利民指香港樓宇多且密度高，十分適宜發展垂直綠化，「天台綠化有空間限制，天台有水槽、太陽能板等設施，可用面積較小，而四面牆的空間都大過天台，綠化空間大」。

植物任爬 天賜驚喜效果

植物覆蓋牆身，就如替建築物穿衣，不同顏色和種類的植物配搭可拼砌奪目圖案，這也是垂直綠化獨特之處。「基本上就是show off，像人家掛幅畫在牆一樣。」香港園境師學會前會長姚寶隆笑稱。垂直綠化主要分為兩類，自行攀爬式及模塊式（modular），簡單來說，前者圖案由植物自由發揮，後者則是人為設計。自行攀爬式顧名思義，即攀緣植物利用自身獨有結構如捲鬚、鈎刺或不定根等依附在牆壁上自行向上攀爬。姚寶隆說：「這種垂直綠化一直都有做，有個media（媒介），例如一塊牆、一個架、鐵絲網，就可以自行生長，不需要特別照料。」攀緣植物生長方向無法完全規限，而且要時間等待，效果往往意想不到。中大李兆基樓的外牆就長滿常見的攀緣植物爬牆虎，夏天綠意盎然，秋天葉子枯黃，是不少畢業生拍照的熱門背景。

規劃種植 保養防「毁容」

一般政府批地或賣地，均有20%至30%綠化率的條款需求。若發展項目依據「可持續建築設計指引」而增加建築面積，便要增加綠化率，垂直綠化因而變得更普及。姚寶隆補充：「香港一般地面綠化受各種建築設施所限制，所以就多了設計利用牆身作綠化（即垂直綠化)。」模塊式不像自行攀爬式要慢慢等待圖案出現，而是先設計想要的圖案再選配植物製作，安裝後立即見效果。因此，很多地產商選用模塊式垂直綠化，自行設計華麗圖案令樓宇更顯貴氣。

由於戶外溫度和光線分分秒秒也在變，影響植物外觀，為免整幅牆壁由綠變黃，甚至日後「毁容」，在規劃工程時，得先考慮建築物坐向和高度，這也是決定植物種類及灌溉方式的重要因素。例如向西的外牆，日照長，需要更耐旱的植物；向北的外牆，陽光不足而且風大，不宜作垂直綠化。樓層愈高，風力愈強，與低層的配置便有所不同。

選耐養植物 襯顏色特質

模塊式利用結構架及模塊花盆，把植物固定在牆身。此類垂直綠化的結構複雜，還需要灌溉系統和供電系統等配置，以確保植物能穩健地垂直生長，因此在密密麻麻的樹葉背後暗藏很多機關。

植物需要在戶外日灑雨淋地「垂直」生長，又要保持設計師想要的「美貌」，因此須符合某些條件才會被選中。本地綠色建築公司Eco-Green Group（EGG）早在2005年已自行研發模塊式垂直綠化系統，在至今已完成的逾千個垂直綠化工程中，有約八成採用模塊式。董事莊小彬分享植物選材最重要是耐養：「大部分都是選擇多年生草本植物，還有常綠植物，以及生長較慢的，不用常常更換，也可控制保養成本。另外會挑選特性及需水量差不多的植物配搭，更易打理。」就美感而言，姚寶隆說植物配搭看顏色之餘，也要考慮texture（特質）。他比喻為「砌lego」要有大顆小顆的配件，植物也要選幼細（如蕨類植物或芒草）及粗糙（如虎尾蘭），才可砌出富主次的圖案。

文：黃嘉希

編輯：林曉慧

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