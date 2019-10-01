知多啲：缺乏保養 1個月死清光

【明報專訊】「做綠化就是三分設計，七分維修。不好好保養，植物真的可以1個月死清光，當然就是要花錢。」香港園境師學會前會長姚寶隆說道。自行攀爬式保養相對簡單，基本淋水、施肥、鬆土就可以，姚寶隆視為簡單又sustainable。反觀模塊式垂直綠化結構複雜，又要顧慮美觀問題，保養工夫就多了。姚寶隆慨嘆港人的綠化保養意識低，連帶保養水平也有待提高，他解釋：「私樓有錢，保養會比較好。（公營房屋）由物業管理公司負責保養，他們要處理的問題太多，園林綠化的priority很低。加上從事綠化保養的人都是年紀較大，維修水平不太高，年輕人又覺得這行低技術，而且要日灑雨淋，因此沒其他建築行業吃香。」

EGG董事莊小彬指出，保養是要由規劃垂直綠化時開始思考：「有些位置難搭棚，又難坐吊船，就沒有做垂直綠化的意義。」莊小彬坦言公司過往一些作品變得不美，原因與客戶斷了保養不無關係。大眾缺乏綠化需要保養的概念，莊小彬認為有必要由業界建立這個意識形態：「做植物是長遠投資，所以現在會跟客戶簽保養合約長一些，一簽就5年、10年，起碼建立意識形態，（物業的）後人就理解到綠化牆是需要長期保養。」EGG的Maintenance Team基本每月會到現場檢查2次，包括結構架、灌水系統、模塊花盆、去水問題及更換自然死亡的植物等。該公司提供多種模塊式垂直綠化系統，有自行研發亦有購自海外，保養價錢需視乎系統，若以月計算，每平方米25至50元不等。

學者：關注安全 增規範有助發展

垂直綠化在本地發展10多年後的今天，工程和設計都變得更成熟，莊小彬亦表示去年超強颱風山竹來襲，是有植物跌下來，但沒有硬件掉出。屋宇署有發出垂直綠化的指引供行業參考，可是中大生命科學學院客座副教授朱利民始終擔心垂直綠化的安全問題，因為行業內用的系統如支架粗幼、模塊樣式都各有不同，要由註冊結構工程師批核。他表示若政府可以從綠化的角度增加規範，垂直綠化產業會有更大更可持續的發展空間。