56萬元可尋第二家園？ 移民睇真啲 長居入籍搞清楚

亞洲移居熱點——馬來西亞是亞洲的熱門移居地之一，但不接受透過投資房地產移民。（網上圖片）

葡國歐盟成員國——葡萄牙是歐盟成員國之一，申請人購買50萬歐元（約430萬港元）房地產，一年內可獲居留權。每年平均住滿7天便符合居住要求，第6年可申請入籍葡萄牙。（網上圖片）

【明報專訊】香港生活愈見逼人，生活指數高企、樓價超高、空氣質素差……加上政治前景不明朗，不少人萌生「離開」的念頭，移民成了近期的熱門話題。英美澳加等傳統移民國家，移民門檻高，移民政策也逐漸收緊，有心人遂將目光轉移到其他地方，亞洲如台灣、馬來西亞，門檻相對較低，是不少人的首選，但原來某些歐洲國家也非想像中遙不可及。想移民，其實也有不少選擇。

《逃犯條例》修訂一事弄得滿城風雨，列邦顧問有限公司董事朱淑珍表示，自6月開始，移民查詢電話接個不停。其中，提供投資移民的地區，當中的投資金額、投資項目及居住要求各有不同。寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪提醒，某些國家是不設移民制度，申請人只會獲居留資格，不能入籍。「移民外地，大家要考慮是希望取得居留權還是當地護照？居留權有可能被當地政府收回或不續簽，護照則有多一重保障，入籍後擁有居民身分，下一代亦獲得當地國籍，留在當地生活還是回港發展，選擇權在自己手中。」

台灣需投資 馬來西亞非「移民」

台灣 投資約152萬元

很多港人喜歡台灣的生活節奏、美食，而且租金較便宜及創業機會多，期望在台灣開始新生活。申請人只需投資600萬新台幣（約152萬港元）開設公司，便可取得居留證。如在1年內住滿11個月或兩年內每年住滿9個月，就可申請台灣戶籍和護照，申請人可攜同配偶及20歲以下未婚子女居留台灣。

一般上班族沒有從商經驗，移居台灣，面對的第一個問題，就是在台灣要做什麼？劉碧琪說：「當地並無對業務項目作出規定，沒從商經驗的申請者，多會從事網購、代購、貿易等較簡單的生意，取得護照後亦有人選擇打工。不少人夢想是在台灣開民宿，但申請旅館經營牌照需時約3年，令他們卻步，少數人會直接收購現有民宿。」

決定移居台灣，也要選落腳點，根據台灣內政部統計資料，香港人喜歡的縣市頭3位分別是新北市、台北市及台中市，劉碧琪解釋，「新北市是新發展區，許多新樓落成，距離台北市中心僅半小時車程，但樓價比台北便宜一半或以上；台北市優點是較繁盛，工作機會多；至於台中市，預計今年底或明年初捷運通車，當地的房地產有升值潛力，加上樓價及生活指數比台北低，因此頗受港人歡迎。」

馬來西亞 定存約56萬元

馬來西亞樓價及生活消費均比香港便宜，吸引港人在當地置業。然而，馬來西亞並無正式的移民政策，當地政府推出的「我的第二家園」計劃，只會向申請人發出可續期的居留簽證。申請人在當地銀行定存30萬馬幣（約56萬港元），50歲以上申請者定存額減半，1年後能提取部分馬幣購置房屋或用作教育及醫療開支。同時符合每月收入及流動資產條件，便可申請10年居住簽證。申請人可帶同配偶、21歲以下未婚子女及60歲以上父母一同移居。

成歐盟公民 27國任生活

兩名投資移民顧問表示，移民歐盟國的好處是，入籍該國取得護照後，成為歐盟公民可在其他歐盟國居住、工作和讀書，歐盟成員國包括芬蘭、法國、瑞典、荷蘭、西班牙、意大利、德國等27個國家（不計英國）。有些港人偏向「移民不移居」，即是暫不放棄香港的生活，只希望獲多一個國籍增加保障。然而各地區需要坐的「移民監」時間不同，移民前需了解清楚當地的移民政策。

葡萄牙 投資約300萬元

葡萄牙東面及北面與西班牙接壤，西面是大西洋，人口約1050萬，實行12年免費中小學教育，公立醫院提供免費醫療服務。投資移民葡萄牙有兩種方法，1. 申請人購買35萬歐元（約300萬港元）基金或舊樓並作翻新；2. 購買50萬歐元（約430萬港元）房地產， 1年內便取得居留身分。5年後通過葡語考試，可申請成為永久居民，第6年可入籍葡萄牙及申請護照。每年住滿7天便符合居住要求，不用坐移民監；而且一人申請，配偶和18歲以下未婚子女，18歲以上未婚、經濟上依賴父母的全日制學生，一同移民。

愛爾蘭 投資約860萬元

愛爾蘭是近年熱門移民國家之一，毗鄰英國，與英國的教育體制相似，但教育及生活費僅為英國留學的六成，而且是歐洲國家中，少數以英語為母語的國家。朱淑珍說：「愛爾蘭及英國簽訂了CTA協議，愛爾蘭公民可在英國境內自由出入、生活、工作及讀書。」投資移民英國要近2000萬港元，移民愛爾蘭的投資金額便宜逾一半，有人認為現時取愛爾蘭護照比英國護照更「着數」，因英國脫歐後，英國護照持有人不再享有歐盟國福利，但愛爾蘭依然是歐盟成員，護照持有人可於歐盟國及英國定居。申請人投資100萬歐元（約860萬港元）政府認可項目3年，擁有200萬歐元（約1720萬港元）資產證明，便可申請居留身分。每年入境一次，可保持居留權，如9年內住滿5年，可入籍愛爾蘭。

馬爾他 投資約990萬元

地中海最大的群島，人口僅有47萬，官方語言為馬爾他語和英語。朱淑珍說：「投資移民馬爾他不用坐移民監，一人申請成功，全家直接獲得國籍、護照，最快一年半完成程序獲得護照。申請人須投資15萬歐元（約130萬港元）政府債券，購買35萬歐元（約300萬港元）房屋並持有5年，或以年租1.6萬（約14萬港元）租屋5年，以及捐獻政府65萬歐元（約560萬港元）。」

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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