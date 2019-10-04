助填表分析貸款 AI與員工共事增效率

Ai-Knowie能分析文件和帳單，以分析貸款申請為示範，起始頁面上可瀏覽由用戶設定偏好的分析概要，如申請者居住地點分析、貸款申請趨勢等。（林靄怡攝）

Microsoft和IDC早前發布的《迎接未來機遇：人工智能激發亞太區增長潛力》研究報告指出，四成本港機構開始應用AI科技，數字與整個亞太區相若；報告又引用100名香港企業管理層意見，推測到2021年，AI技術將分別提升香港的創新速度及員工生產力2.3倍。（網上截圖/明報製圖）

人工智能（AI）在辦公室內有不少應用的範疇，例如分析大數據以提供意見和處理重複的工作。（UnitoneVector＠iStockphoto）

【明報專訊】近年AI發展來勢洶洶，在這兩三年間已席捲不少本地企業。從對話機械人、文件分析、人臉辨識到篩選求職者，甚至偵測洗手間的氣味水平，AI技術相繼進駐各個工作層面。Microsoft和市場研究機構IDC早前發表研究報告，指本港有四成企業開始應用AI，又引述本地企業管理層意見，推測AI技術將提升香港的創新速度及員工生產力。在這趨勢下，究竟企業是否要全面擁抱AI？員工又該如何適應這「非人」同事？

「AI正滲入生活的方方面面，雖然它很能幹，但大家切忌（對它）有盲點或害怕它，亦不用聯想到科幻片的半人半robot，距離這步是很遙遠的。最重要是大家應該與時並進。」香港中文大學系統工程與工程管理學系教授蒙美玲研究AI技術多年，學術界內，AI研究如日方中；學術界外，蒙美玲認為企業亦應該多嘗試接觸AI，「例如填表、資訊檢索等簡單的automation（自動化），已能提升工作效率。企業可視乎自己在這股科技浪潮所處的位置，未必要翻天覆地，而是漸進地應用AI，讓員工comfortable（舒服地）去適應它們」。

AI百足咁多爪 取代部分工作

AI的功能星羅棋布，依她所說上網搜尋「branches of AI」圖表，足見AI「百足咁多爪」。她隨口舉出幾個可以在辦公室應用AI技術的例子：「一是analytics，例如公司有大數據，AI可藉此預測未來事態作出分析。第二是一些簡單的automation，如填表、資訊檢索，可在back office使用。第三是大行其道的chatbot。亦有些AI是利用VR或AR技術，例如一些服裝店的App，可讓客戶把樣貌套進衣服『試衫』。」

人類不想做的工作，以及人類做不來的工作，AI都能分一杯羹。最後，AI 會否取代人類工作？蒙美玲直接道：「這說法是真的。」不過她強調是某部分工種，而非全面取代。「就像互動式語音應答技術取締電話接線生，新技術從來都會為社會帶來衝擊。」她又強調，新的工種亦會同時衍生，「AI始終需要human intelligence才能應用，例如AI處理的數據便需人手監察。而且，隨着社會演變，人一定會不停裝備自己，不會被動地原地踏步」。

分析貸款申請人財務狀况

本地金融科技公司MoneySQ，正是將AI納入日常工序的企業。公司的中小企貸款平台利用AI方案「Ai-Knowie」，分析貸款申請人的財務狀况。研發Ai-Knowie的數碼轉型技術公司KBQuest行政總裁梅力恆（Eric）表示，Ai-Knowie需先經過機器學習（machine learning），閱讀MoneySQ過往以千份計的帳單、文件、數據，然後便可藉着雲端技術，分析申請者的財政紀錄，最後提交分析報告及作出審批建議，例如接受或拒絕批核，或指出申請人資料不足，亦會建議適合的貸款金額。這項原本由人手操作的工夫需時幾天，但經過Ai-Knowie的協助，員工可快速檢閱Ai-Knowie的建議來作出審批決定，並可以將時間轉花在更複雜刁鑽的工作上。

Eric又稱，對員工而言，使用Ai-Knowie可分為兩個階段，先是員工「教」AI，讓它進行機器學習，是為「學習階段」。然後是持之以恆的「精細化階段」，員工和AI持續改進彼此的工作內容。「除了AI承接了某部分工作，員工亦會參考AI建議，減省不必要的工夫，其實大家都在一起工作。」

除了分析既有文件，Ai-Knowie也會分析一些員工甚少留意的細節，以減低借貸風險。Eric說：「它會留意申請人的申請模式。包括在網上填表的速度、申請裝置的電量，如果速度太快、電量是100%，那麼不對勁，多數是hacking。」Ai-Knowie亦會提供相關工作內容的數據總覽，例如應用在貸款平台時，它能隨企業用家的偏好設定，分析申請者居住地點、貸款申請趨勢等。

助大型企業 處理瑣碎工作

除了Ai-Knowie，KBQuest有賴AI技術的數碼解決方案五花八門，例如可預測系統問題的Digital Services Guard、在洗手間監察空氣水平、消耗品用量等指標的AI Washroom。「AI現時的用家多為大型企業，因為部門多，工作內容瑣碎，不少部門只是入機、睇圖表」，但Eric預測香港作為新科技的應用基地，AI或會像雲端技術的發展路徑般，出現曲棍球棒效應，即前期增長較緩，後期卻產生突發性增長，在四五年內由無人知曉，普及至無人不曉。是真是假，未知AI又能否為大家預測一下？

文：宋霖鈴