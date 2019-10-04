鋒芒乍露：不鬥爛，不鬥賤

【明報專訊】你身邊有沒有人經常口出狂言、「聲大夾惡」，甚至一哭二鬧三上吊？還經常以自己也做不到的事作為量度別人的標準？你的本能反應或會以其人之道，還治其人之身，跟人家放大聲浪鬥罵鬥惡，結果是鬥潑辣陰險和「鬥爛」？

請不要陷入誘惑。任何一方變得情緒化，自會失去道德感召，旁人心裏也會對之減分。如果他是下屬，你更不能把自己降至其低層次水平，因為在大老闆或同事眼中，你既然掌握更多權力，便要顯得更為理性、專業和克制，要做個好榜樣，提醒自己：When they go low, we go high！

這幾年兩屆特首愛無中生有，罵部分港人為「港獨分子」，現在甚至進化到向全國人民及海外同胞「宣揚」港獨。於是在香港或澳洲舉行反修例集會遊行，有時會有個別人士或一幫同胞走過來，開口大罵：「香港是中國一部分！」當場示威者一頭霧水，一時不知如何回應一個與示威目標沾不上邊的「挑機」。

當你在商場遇上一幫高唱國歌的大媽及雙程證人士，何必與他們鬥罵？要可憐他們沒腦袋或被洗腦，並一起來個大合唱和大合照，一起手牽手做人鏈又何妨！我們應盡地主之誼，給他們體驗一國兩制下的集會自由，呼吸一下香港自由的空氣……豈不知experiential learning可帶來顛覆性效果？看他們的主子還敢不敢再送他們來香港學習民主！

不比武功 比想法

競爭是好東西，但我們不鬥舌戰，鬥心戰；不比武功，比想法。這兒是我們主場，當然鬥香港人的看家本領——文明、修養和市民質素！

我們總會碰到喜歡大發偉論的人，不過都是不堪一擊的邏輯，或「抄人口水尾」，或迷信fake news！如有心情的話，跟他們過兩招，讓他們知道自己的同溫層以外還有別的高見。當進入低層次爭拗、「嘥氣」的「雞同鴨講」時，便要懂得離場，說：「你先消化一下吧。講完。」然後用沉默淹沒他們，逼他們動腦筋思考問題。

說到底，有些理念如公義、人權、無差別襲擊和不成比例武力等，對很多人來說相當深奧，不是一時三刻便能理解。也有些paradoxical行為如公民抗命、無大台抗爭、不收錢上街遊行、倚靠警隊維護治安卻反被罵被濫暴等，對不習慣批判思考或缺乏獨立思維的人來說，他們需要很長時間想通這些「艱深」論述。

揭露對方醜惡 勿將憤怒變仇恨

當你停止討論後，他們或會取笑你不夠民主氣量接受其他意見。你要忍一時意氣：送他們短暫的表面風光，因你在乎長遠的真正變革。被挑釁奚落時謹記：When they go low, we go high！

無論在職場還是社運，最氣憤的是明明對方加害你，卻說成是你連累他，甚至反說他才是受害者；猶如有人強姦了你，還要怪你晚上出街，他才會被迫對你起色心。同樣地，政府明明多年蠶食《基本法》和一國兩制，卻把受害者（示威者）說成是賣港賊、港獨分子！在多個社區催淚彈「放題」後，不檢討前線警員是否錯判、該如何收斂，卻推說是示威者選擇跑到那些區域，逼警方到處放毒氣。

對着強詞奪理及濫權的人，你只需繼續揭露他們的醜惡，不要跟他們「鬥賤」，更不要把自己變成你眼中鄙視的施暴者。不要像他們般讓憤怒變成仇恨，他們用非人化的「曱甴」稱號，你卻要自律，不與他們一般見識，用「狗」和「蝗蟲」形容之；他們把暴力升級，你不要中計跟隨，免給他們藉口控訴你，失掉民意。

守護你為香港民主自由法治而拋頭顱、灑熱血的無私之心——這種道德感召是當權者沒有的，而你的良知會喚醒更多人加入這漫長抗爭。不鬥爛、不鬥賤。When they go low, we go high！

● Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩