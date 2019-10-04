女王歪鼻 獨角獸失角 落難銅像 走入「修復」循環

【明報專訊】「女王的鼻子，仍是歪歪的。」藝術家李繼忠把銅手臂抱在其滿是刺青的手上，展示最新創作。看上去潮人一名，骨子裏卻藏着書蟲，李繼忠創作向來跟檔案文獻大有關連。他留意到中環皇后像廣場二戰時被日軍掠奪，後來找回數尊銅像，女王像卻損毁嚴重。走入破壞與修復的循環，時至今天仍來來回回，他決定為銅像「執手尾」。

中學理科出身，之後修讀藝術，李繼忠卻竟被歷史文獻吸進去。他與其他藝術家成立「人人檔案」團隊，探究藝術、存檔與法律等事宜。據本報向政府檔案處查詢，警方過去5年獲准銷毁的檔案疊高厚度超過3萬米。香港仍未就《檔案法》立法，法改會去年底才發表諮詢文件，未公布諮詢結果。由雨傘運動至本周示威開真槍事件，有關檔案亦有被銷毁的風險。李繼忠表示，他一直有留意《檔案法》立法事宜。然而歷史、文獻觸發其創作，變相較像「旁攻」引起大眾關注。

「有一刻我想找回香港社運的歷史，更是看最原本最原本的資料。那就去檔案處看，發現其實好多缺失，有些是沒有紀錄，有些損毁過。」不甘心只依賴維基百科，李繼忠在2013年首次去政府檔案處查閱資料，首份看的乃有關六七暴動。李繼忠坦言自己不是歷史學家，藝術家的切入點亦迥然不同。他經常掙扎要在作品透露多少資料，好讓觀眾「閱讀到件作品」。他以前作解釋：「六七暴動時某左派報紙曾指收到一封有殖民政府水印的空白信件，恐嚇他們噤聲。政府翌日出聲明否認。由於那時沒網絡，他們只靠新聞稿及刊物隔空對話。對我來說，文件與文件之間『吵架』很引人入勝。」他認為此種感覺恍如「筆友」，卻包含政治角力及辯證，便重塑那封信件出來。

「此類作品，如果你不知道相關歷史事件，是完全不明白的。」他接道。游走歷史與美感思維之間，李繼忠另曾創作有關六七暴動時，一對情侶被查出手持的鞋盒裏有炸彈的攝影作品。他亦曾嘗試贈送臨摹毛澤東書寫的「為人民服務」中的「人民」招牌予駐港解放軍，但遭受拒絕。歷史，其實可以有很多說的方法。至於今次WMA委託李繼忠的最新展覽「無法憶起我怎樣到達這裏」，他認為屬於視覺感強一點的作品。

11座銅像 二戰遭擄掠

皇后像廣場沒有「皇后」，為什麼？李繼忠有次搜查關於戰後中環城市規劃的檔案，發現有個委員會討論女王像安置安排。追查之下，他明白到女王像的落難經歷。日方展開太平洋戰爭，需要大量金屬資源製作子彈、武器及船等，其國內亦展開獻銅運動。

他指出中環皇后像廣場本來共11座銅像，包括匯豐銀行一對獅子，全被擄掠帶至日本。

大部分銅像遭完全燒熔及損毁，戰後「生還」的只餘4座，包括女王像、昃臣像以及一對獅子。女王像被找回來，卻處處殘破。時空相隔，藝術家決定幫忙「執手尾」，加入此個復修過程。他根據文獻記載的修繕清單，重新製作銅像部件，成為場內9組雕塑分散展示。李繼忠說：「銅像運回來後，官員進退兩難。因為戰後香港需要大規模復修社會建設，卻要苦思額外的錢。陷入困境中的感覺，想修又不知如何，跟近年社會很似。」

後來政府見日軍佔領時在匯豐地庫放置許多掠奪回來的貴重物品，決定拍賣這些東西，成功籌款修像。由於只剩下零丁銅像，放回偌大的皇后像廣場並不體面。委員會曾建議把銅像放於動植物公園的現址，但該處被視為洋人休憩地方，而且要上山。政府最終決定把銅像放於銅鑼灣新填海的區域，並以女王命名的公園——維多利亞公園。這不止象徵權力，亦代表社會再次出發的希冀。李繼忠發現箇中循環，本來因戰爭破損的銅像，因戰時物資得以修復起來，成為戰後精神象徵。他進一步說：「有破壞，才有修復。歷史呈現出來，這是一個循環的過程，來來回回。」

場內播放着影片作品，以3個人物說對白的方式，重建銅像被運走及找回銅像的歷史時刻。其中一個角色乃匯豐銀行前的英國人員，闡述美國水手告知他銅像流落於日本川崎的有趣歷史紀錄，混合虛構的個人感受。李繼忠反思歷史之組成：「文獻確是歷史一部分。好多時閱讀文獻會想，內裏好像無人的，人的存在感很低。他們會說事件、處理方法、誰發出指示，但其實公共措施牽涉很多人。我希望用一些人說故事的方式呈現歷史。」

戰時銅像方便熔掉的部分被日軍割離，包括皇冠、手臂、權杖等。研究初期，李繼忠本想先到維園對銅像3D掃描，了解內裏可有接駁位或跟文獻相異之處，而向康文署申請。由於藝術家需要架一道梯才夠高量度，官方以危害公共安全拒絕其申請。他一臉從容地說：「個人來說我沒什麼，拒絕了，這是一個過程。」李繼忠後來想到解決方法，從多角度拍攝銅像，再邀請設計師用合成技術製作成3D圖。他拍下逾1000張照片，惟合成工作仍有一大困難：因為我透過一個仰望角度去拍，但你要做3D合成，不是水平角度物件的比例會很錯，又會歪會扁。」李繼忠最後不得不將模型自行調整一個較合理的比例，並用傳統鑄造法製作復修過的部分，加以打磨。

部分維園銅像 一直未修好

想不到銅像來到2019年，仍是不完美，要改善的。製造過程中，他發現在維園的銅像，有些部分「一直都未修好」。他笑笑說：「你去維園看看，隻獨角馬沒有角，只是一隻馬，還有女王個鼻。」銅像上有一隻獨角獸，乃英國皇家徽章中代表蘇格蘭的象徵。李繼忠翻查文件時卻未有紀錄，不能肯定戰後修復時有否重塑獨角獸的角，工匠不小心或官方根本沒注意，需要再三考證。至於女王的鼻子，李繼忠估計是回歸前內地藝術家潘星磊向銅像潑灑紅色漆油，並用鐵槌打歪銅像鼻子。現在官方亦已用草坪及盆栽把銅像圍起，但藝術家觀察到鼻子仍偏向右。展場內的一隻角，一個鼻正是他填補之空缺。

銅像破了可修 制度壞了難救

修來修去也修不好，李繼忠續指：「除是修復物質的過程，亦是我們如何復修我們的身分。」他坦言，這非「戀殖」情緒，其創作亦曾批評殖民政府。他望投入一個更廣義的概念：「一個像是符號。當然往往當我們回望時，都看到美好的東西。然而不在於回望美好及懷舊，而是過往有些比現在好些的制度，其實慢慢在消失。銅像被破壞，即使要用很多錢，都會復修到。但對於社會制度的信心、身分、核心價值，不是如此容易可修復。」忘記及清理才是真正摧毁，藝術家努力地打磨着斷肢，並再三說：「復修是個漫長的過程。」

■WMA委託計劃「過渡」

李繼忠個展 「無法憶起我怎樣到達這裏」

日期：即日至10月29日

時間：周日至二中午12:00至晚上7:00

地點：中環永和街23-29號 俊和商業中心8樓WMA Space

門票：免費

■體驗查檔過程工作坊

「檔案發掘—觀塘政府檔案處」

日期：10月12日（須網上報名）

地點：香港歷史檔案大樓

查詢：wma.hk

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com