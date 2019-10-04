沙發薯：罪與罰以外的出路

【明報專訊】有意見認為香港持續的示威除了是因為對中國政權的不滿外，亦是基於社會流動性停滯不前的原因。年輕人在港被系統性打壓及看輕，以前被叫九十後現就被罵廢青，被指在社會無stakes。所以不難理解年輕人看不見前路，願背城借一社會攬炒然後死而復生。

八十後一輩包括我算是幸運，總算是無驚無險踏入中產生活水平。作為出身在第一代公屋的香港人，難想像如果我一家七口當初走不出那個300呎微型單位，今天究竟會是怎樣。舊式屋邨通常是粗野主義（brutalist）的密集式石屎設計，具一定壓迫感，正映襯出屋邨內社會流動性的滯留。

香港有逾200萬人居住在公屋，但卻沒有太多有關屋邨文化的流行文化。這幾年本土成關鍵詞，雖然電影多了有關基層的故事，音樂亦多了賣本土情懷的作品，但大多都充滿着人造色素或有欠真實，不是煽情就矯情，與社會寫實主義還有太大距離。

在英國屋邨文化卻佔有重要位置，像近年音樂界大熱的政治hip hop或grimes都圍繞屋邨，銀幕上亦從不乏有關屋邨的作品。例如電視劇Top Boy，就是有關屋邨仔的故事。

低層黑人青年屋邨故事

Top Boy一劇的命運有如大多數的屋邨仔女的際遇一樣，曲折離奇。2011年它在Channel 4首播，大獲好評，加上有神枱級的Brian Eno負責音樂，早已成文化界的心頭好。第二季在2013年播出後，便被腰斬。4年後有報道指大紅歌手Drake是頭號擁躉，將會重啟劇集。Drake最終出手助義，成為劇集執行製作人，重生的Top Boy今年9月在Netflix正式上架。

Top Boy不止是一般屋邨題材，而是有關在最低層的黑人青年，在混雜的東倫敦屋邨環境中的成長故事。14歲的Ra'Nell來自典型低社會流動力的家庭：移民背景，單親，父母低學歷。他跟母親Lisa住在東倫敦的屋邨。Lisa有嚴重抑鬱症，一天她在購物時暈倒，被送到康復中心，Ra'Nell因而要獨自生活。故事就是由此展開，他與好友被捲入屋邨內的幫派鬥爭。

貧窮是罪案的溫牀，屋邨環境複雜，有人默默耕耘讀書打工掙錢，有人則走地下路線從事非法活動，目標都是想要有更好的物質生活。看似是個人意願，實際上其實大多是環境與家庭因素，很多人都沒有選擇權，這就是Top Boy帶出的其中一重點。

不幸地，主流總愛惡魔或簡單化犯罪的人，視他們邪惡，或不智地選擇歪路。Channel 4 最新的出色紀錄片Crime + Punishment就可讓我們更了解犯人的心理狀况。刻意以杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoyevsky）討論人性道德的重要小說《罪與罰》（Crime And Punishment）命名，便可見此片的深度。

劇集首集批評2003年Tony Blair政府引入的不確定限期刑期（imprisonment for public protection），原意是保護嚴重罪犯不會在未改過前走出社區再傷害公眾。他們需要展示良好行為，才會有機會出獄。但事與願違，最終這刑期被濫用。不少只是涉及傷人或盜竊的犯人亦被判這刑期，這些犯人很多均有嚴重心理及行為問題，監獄的環境只令情况惡化。最終他們被迫坐過長的監刑，出監無望，不確定限期變成他們的無間地獄。

文：陳Damon（chandamon.com）