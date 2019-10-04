一家隔閡 三個平行時空

【明報專訊】「為什麼，人會變成如此？」跟劇場導演方祺端聊着自編自導新作《放逐》，他反覆問了幾次。劇目由一家三口組成，父親、母親、兒子走過迥異背景，不能溝通，卻分別遇上奇幻的狗。人如果是時代產物，那麼他也可以一世停留那個時代，自說自話。創作遇上本港社運波濤洶湧時，劇本有意無意滲透一些寓言與回顧。

因傘後無力感而創作

雨傘運動剛過5周年，回想《放逐》的創作初衷，方祺端說感覺「很久很久之前」。2016年，前進進戲劇工作坊舉辦「新文本工作室2.0」，他便開始創作《放逐》原稿。傘後社會無力感巨大，「許多人認為這是一場很失敗的運動」，讓他望以文字與劇場梳理狀况。劇本被選為優秀作品，於翌年上演讀劇，今次演出由資深劇人馮程程擔任戲劇構作。故事分為〈父親〉、〈母親〉〈兒子〉3章，各人物分別主導一章，表達人與人的隔閡狀態。

父親設定為「收成期」中老年人，追求穩定工作，即將退休；母親為家庭主婦，於荒蕪的調景嶺長大，現忙着洗豬內臟煲湯，跟朋友聊聊去哪裏旅行；兒子為80後，打算置業及跟女友結婚，對方卻走在「前線」。獨白充斥着整個劇目，跟方祺端前作風格很似，他解釋：「我一直不太喜歡、亦不太擅長寫對白，獨白好像較貼近各人內心的狀態。再者想說家人之間無法溝通，因為大家有個很強的世界觀，而對方沒有接收到。」

「屋企，只是一個載體去說香港的東西。回想佔運時，在金鐘、銅鑼灣、旺角，一街之隔已經可以是兩個世界。在平行時空內，佔領區可以沒有發生過，此種感覺很衝擊。」他說道。如今因《逃犯條例》修訂引起的風波，衍變散落各區抗爭，大為不同。導演在本年6月開始更改劇本，「平行時空」本質仍在。一個運動，陣營分裂，甚至已發展至沒所謂中立可言。即使看同一宗新聞，亦生出完全相反的演繹角度。導演欲探究不同取態的人，尤其被指為冷漠的一群。

善良純潔如何變成冷漠中產

「我會想寫一個冷漠中產，爸爸60多歲，年輕時必然經歷過些什麼，幾乎就定型了他對社會及自己的看法，那就是文革吧。」方祺端蒐集了大量文革資料及書籍，交織在劇。近年許多分析指出中國出現二次文革傾向，亦批評當局淡化歷史錯誤的論調，團隊不諱探討此問題。方祺端續指：「只是想呈現個環境。我認為人是歷史的產物，很大程度控制不到自己經歷的時代。3個人3個時代，人物如何由相對上純潔的人，變成如此。人本來應該是善良的吧。」父親一角曾熱烈參與文革，卻經歷極大創傷，成為他逃命到香港之原因。停留在那個陰霾之下，或者他不會承認自己受那陰霾影響，自己騙自己，也自說自話。

人受時代影響，代表完全無個人責任嗎？所有角色，分割來看都有其苦衷，說話也有其原因。方祺端坦言：「我沒有想過什麼『和解』。只是認為我們看事物有時見到一個『點』，其實後面仍有大堆東西。我仍然很憤怒，我亦沒有原諒過任何人。」一起討論劇作及提供指導的馮程程接着打趣形容，劇場人有如「靈媒」，接通不同經驗。當人們嘗試了解對方，自己會更清楚在一個如何的糾葛之中：「的確，簡單來說你可以講『是世界的錯啊』。再追問下去，這個世界點錯法？有什麼不同的點，去到幾時駁至別的點，然後產生一個因果，引發別的東西。到底這是什麼社會結構，加上人的習性，令我們變成如此呢？可能找不到答案，但調查過程令人清醒很多。」

劇本沒有給予希望的「嗎啡」，卻送來幾頭狗狗。導演巧妙設計幾趟人物與狗的相遇，人物面對狗狗產生微妙變化，救牠、幫牠抑或殺牠，卻總產生重要的個性轉折。每次遇上狗狗時，人物呈現較為誠實一面。汪汪汪，問到底吠聲來自狗狗，還是由心深處傳來被親手埋沒的自己。

《放逐》

日期：10月9至19日

地點：馬頭角道63號牛棚藝術村前進進牛棚劇場

門票：$260

網址：www.onandon.org.hk

文：劉彤茵