落場實戰：加注熱水 添成功率

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文章日期：2019年10月05日
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Step 1：將鯪魚刮清魚鱗、去除魚肚內的黑膜，砍掉魚頭後，抹乾魚身。先用大火煎一面，約煎至魚皮略轉金黃，便可翻身煎另一邊，兩邊煎至金黃後，再煎至魚肉轉白即可。（馮凱鍵攝）
Step 2：將煎至熟透的鯪魚放到筲箕上隔油，並用熱水輕淋魚身，去除含有腥味的油分。（馮凱鍵攝）
Step 3：先把煲湯的清水分量的三分之一煮沸，放入煎好的鯪魚，然後將魚用湯勺或鑊鏟壓散，同時切記保持大火及不停攪拌魚湯。（馮凱鍵攝）
Step 4：大火滾約10分鐘後，便可將餘下三分之二熱水放進魚湯內，加冷水會令魚湯溫度降低，減低製作奶白魚湯的成功率。（馮凱鍵攝）
Step 5：續用大火將魚湯煲10分鐘，湯身變得濃稠之後，便可將魚肉及魚骨隔走。雷師傅表示若不想浪費，隔起的魚肉及魚骨亦可製作較淡味的魚湯，用於浸菜。（馮凱鍵攝）
雷啟裕（馮凱鍵攝）
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【明報專訊】看完科學理論，對於煲奶白魚湯的原理都有一定概念，但實際落手落腳又應如何烹調？我們邀請到2014年中華廚藝學院青年刀神組比賽冠軍，現於高級會所任職中菜總廚的雷啟裕師傅為我們示範。
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