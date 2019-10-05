貴價未必有保證 7招尋找優質易潔鑊

【明報專訊】走進連鎖家品店，隨處可見易潔鑊。易潔鑊品牌多、花款多、物料多、尺寸多，令人眼花撩亂，不易選擇。專家提醒，質素差的會潛藏黏鍋、熱力分佈不均等問題，除了糟蹋食材，更危險的是有可能釋出有害物質，影響健康。想煮出好餸，吃得健康，關鍵在於必須懂得選隻好鑊。

易潔鑊的「唔黐底」特性，讓它成為煮食好幫手，價錢可由數十至過千元不等。不知名品牌的廉價易潔鑊，質素沒保證；然而，貴價也未必代表最好。去年消委會測試了25款易潔鑊，發現$150易潔鑊所得的分數，竟較$2388的更高。如何揀選一隻好鑊？

天祥公證行玩具及雜貨部助理總經理黃少佳說：「首要是選擇信譽良好的品牌。這些品牌大多設有質量管理系統（QMS），產品用料較好，並會做多項測試確保產品質量。」天祥公證行（Intertek HK）為本港著名的第三方檢測機構，設有多間實驗室檢測各類產品，曾測試不同品牌的易潔鑊，對當中的構造及設計如何兼顧耐用、安全及傳熱功能，瞭如指掌。

■專家意見

郭泳嫺（天祥公證行玩具及雜貨部技術主任）

文：李佩雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

教你選隻安全易潔鑊：bit.ly/2kq41Cf