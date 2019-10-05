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熱辣辣浸水 變形損塗層
文章日期：2019年10月05日
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【明報專訊】易潔鑊使用一段時間後底部變形凸起？天祥公證行玩具及雜貨部技術主任郭泳嫺解釋，可能是因為使用易潔鑊後即時浸水，溫度急遽變化所致，塗層亦會受損。想易潔鑊耐用，應待它自然冷卻後才清洗。
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