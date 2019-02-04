一個人的：800元變100元 廁所水長流 一分鐘自己修好

【明報專訊】獨居生活剛滿一年，總算適應了這平靜愜意的小生活。每日清晨雀鳥吱吱聲比陽光更早穿透窗簾叫我起牀，習慣了每周一次拿衣服到洗衣店磅洗的一段路，放假晚上只留一根小燭光窩在牀鋪看Netflix，也慢慢建立了不同時分的背景歌單。

但在這些一個人住的日子裏，總突然有事情發生，一下子打亂生活節奏，而且情况還真不少呢。

例如炎炎夏夜裏浴室去水位突然淤塞倒灌污水進來；某天睡前發現馬桶水聲長流不止。

夜歸之人，就是深夜事情特別多（因為多數都是晚上下班才在家）。

來看屋時我問業主這裏是否劏房，業主只強調說是「分契的」，住下就漸漸心知肚明，我的「歸宿」其實就是個劏房了，由一個大單位開成三。

據統計署資料顯示，2016年全港有9.27萬個劏房，若共21萬人居住，單人住戶佔比最高，差不多三成。

這個系列是來自夏末一次馬桶淤塞的經驗，故事往下說或者可以當成香港的劏房居民誌，至少是學會一定看家的小本領。

廁所水箱漏水 先關掉水掣

去年中秋落戶大角嘴60年樓齡洋樓低層劏房，當時亦遍尋港九新界離島才覓得此160呎小居所。屋子算得上光猛四正，新裝修無家俬（我堅拒內嵌式油壓牀），有獨立大門與廚廁，最令人感動的是大窗戶面向公園，無高樓遮擋見到朗豪坊。

屋子是長方形的，廁所在最裏面，之後是廚房與客廳，客廳與睡房之間有一趟門分隔。清楚說明屋的格局，原因是想大家明白，何以我在8月夜裏躺在牀上，關上趟門、廚房玻璃門、廁所門，仍可清晰聽見馬桶水聲長流不止的無奈。內心不禁嘀咕睡牀與馬桶已是屋的前後兩端，中間相隔三道門，為何聲音聽起來仍像躺睡在馬桶邊？

翌日走到樓下找水電師傅解救，卻被開價人工包材料費800元，甚至是1200元，實在肉赤。於是死死地氣聽友人建議，先打開廁所水箱蓋，拉起左手邊進水閥長桿，繫繩令浮波連接桿維持升起，強行阻止進水，水聲立馬停止。（下面蔡sir解釋正確方法應該是關掉水掣。）

在連續爬文和看網上影片後，雖仍無法理解馬桶冲廁的科學原理，但不用擔心！我們只需要找出問題在哪就好了，馬桶好地地突然失靈一定是有東西壞掉，對吧？

冷靜啲 分清進水排水問題

打開水箱蓋，其實水箱結構簡單來說，分成進水和排水兩部分。導致水箱漏水，大多是基於兩類情况，一是水箱水太多，多餘的水流進馬桶；二是水箱零件鬆了，冲廁水從縫隙流入馬桶。如何知道是哪問題？前者會見到水箱水好滿，後者則水箱水太淺。

前者是進水閥問題，常見的是浮波或浮筒被卡住，無法在水滿時升起，無法順利推高連接桿並關閉進水蓋，因此冲廁水繼續流入。後者則是排水閥問題，常見的是底部黑色塑膠密封圈有沙石或水垢阻塞，無法關閉排水口。而我的水箱漏水問題屬於後者，發現是排水閥底部U形固定鈎破裂，而且密封圈老化，令排水閥無辦法關閉排水口，冲廁水從縫隙流入馬桶，造成馬桶水長流。

更換排水閥 一分鐘搞掂

將整個排水閥拆除，到上海街裝修材料或浴室用具店舖配對，以100元買到同款排水閥。更換排水閥只需三個步驟，先將排水閥底部U形固定鈎放進水箱大孔內，用螺絲批順時針扭實固定，放入排水閥主體，完成。過程只需一分鐘。

注意！ 尺寸最好一模一樣

要買到同款的排水閥原來並不容易，據多間店員的形容，我這款用於一體式廁所的單件頭排水閥已經很舊，現在新型排水閥大多是組合式。我仍然記得在那個又熱又翳焗的8月10日下午，走入上海街（近旺角道）一間間浴室用具店，一邊從研究着新淨玻璃鏡與浴缸花灑的一家大細中穿插，一邊捉着店員，拿出這個又殘又舊，心理上感覺有少少臭的綠白色排水閥。大多數店員即時說沒有賣這款排水閥就走開；亦有店員說這配件太舊，建議我轉用售價300多元起的新型排水閥，不過就要另找水電師傅上門拆掉水箱才能更換新型排水閥；更有店員說有同款，但拿出來的款式高度和闊度都不對。

排水閥大小 1cm偏差都不行

最後走到裝修材料店，如像五金舖什麼都有賣的商店，竟找到尺寸、設計近乎一模一樣，只是顏色不同的排水閥。但大家必須留意，水箱零件尺寸最好是一模一樣，不要冒險，因為我的舊排水閥高21cm，排水孔直徑6.5cm，材料店賣給我的是22cm高的排水閥，並說因排水閥底下密封圈的塑膠質地難免有厚度分別，只差1cm不成大問題。詎料待我回家成功更換排水閥，確認能順利入水和冲廁、沒再出現漏水情况，心情正興奮之時，卻發現放回水箱蓋後，廁所水又再長流──原來是高出來的1cm，頂住了水箱蓋按鈕，情况就如用手指一半長按着冲廁按鈕一樣。

幸而，材料店員願意更換全店最短的排水閥（21.5cm）給我，並教我再扭緊些底部螺絲，和壓扁密封圈，並且不完全蓋緊水箱蓋後，這趟終於解決流水問題！如果不趕時間，淘寶一個排水閥只需18元人民幣。

風火水電之父教路 定期洗水箱

為免教錯大家方法，我請教了港專職業訓練學院ERB機電課程導師蔡樹波（蔡sir），他有個十分厲害的花名叫風火水電之父。他評說我的做法大致正確，並提醒我其實水箱底部有水掣（！），要停止流入廁所水，可以關掉水掣。

另外，他提到大多數漏水是因水垢積聚，建議每月清洗一次鹹水冲廁水箱，「好簡單的，熄了水掣，在水箱內噴藍威寶，等兩三分鐘，用花灑冲冲」。為何師傅總是收費幾百元？他說有牌水電師傅日薪約1400元，「他上門幫你搞半天，至少都收你700元，其實材料才幾十元」。他反問我知不知道一個電掣幾多錢？「3.5元咋。」

不想自己動手？現時不同平台可找各類師傅，例如「Call師傅」app和網上裝修平台「裝修佬」，我今次決定自己換零件前，先自行格價。

作者：彭麗芳，生於1990年，熱愛自由的人馬座，性格樂觀而論盡。中文大學新聞與傳播學院畢業，現職《明報》星期日生活記者。

【劏房生活：廁所篇】

文 // 彭麗芳

圖 // 黃志東、彭麗芳

編輯 // 蔡曉彤

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