醫食因緣：從調整臟腑入手 滋陰潤膚踢走秋乾痕癢

【明報專訊】皮膚是身體最大器官，隨年齡增加，皮膚也會出現老化。老年人皮膚往往較粗糙而且乾燥。如果加上天氣乾燥，或受長期病患影響，皮膚乾燥、痕癢的問題便會惡化。中醫認為年老皮膚乾燥與陰虛、津液不足有關，通過藥物、食療，以及適當的皮膚護理，有助滋陰潤膚，擺脫秋乾。

皮膚老化 易龜裂有傷口

老年人皮膚容易乾燥的原因，與體液減少、汗腺萎縮、皮脂腺分泌減少、皮膚血管收縮、代謝衰退等都有關係。隨年齡增長，當皮膚角質層水分含量少於10%時（正常應為10至30%），皮膚就會乾燥、脫屑、粗糙等，容易出現痕癢、濕疹。由於病徵通常在夜間加重，常影響到患者的睡眠質素。當皮膚太乾或痕癢難耐，有可能出現皮膚龜裂，或在抓癢時造成傷口、流血，萬一不慎出現感染，問題就會變得更複雜。

血虛風燥可致抽搐痙攣

根據中醫的理解，皮膚乾燥與潤澤主要和體內的津液、精血是否充足有關，而這些有滋潤、濡養作用的物質屬性為陰。《黃帝內經》指出「年四十，而陰氣自半也」，當年齡增加，常會出現陰津減少的生理改變（女性更加明顯）。當陰氣開始減退，一方面會令身體缺少滋潤，出現皮膚乾燥、口乾、眼乾等問題。另一方面由於陰陽失衡，部分中老年人會有陰虛燥熱的反應，如變得煩躁、易惹激、多夢、早醒等。如果本身長期失眠，或熬夜操勞，或愛吃辛辣煎炸等熱性食物、飲水不足，或罹患像消渴等會進一步耗傷陰津的疾病，津液、精血的虧虛便會更加嚴重。中醫認為當陰虛到達一個程度，便會誘發「內風」，中醫術語稱為「陰虛動風」或「血虛風燥」，在臨牀上除了可引起皮膚痕癢，還可以引致震顫、抽搐、痙攣等「風性主動」的問題。

要改善長者皮膚乾燥、痕癢，中醫會透過滋陰、補血、填精、生津，改善陰虛失調。很多人都有一個誤解，就是覺得只要多飲水就能補充津液，改善陰虛。其實中醫所謂的津液、陰津需要產自體內，多飲水，或多進食像蔬菜、清潤水果一類食物，只有助補充製造陰液的原材料。

至於津液、精血能否透過飲食生成，以及效率如何，還需要取決於臟腑機能。有些人常覺得自己「飲極水都乾」，或明明經常吃瓜菜、雪梨等，但仍舊陰虛燥熱，就是臟腑機能「跟不上」的緣故。

補陰藥用量不宜過多

要調整臟腑機能，改善陰虛、津液不足的問題，常用的中藥包括沙參、麥冬、玉竹、百合、石斛、桑椹、龜板、黑芝麻等，它們都有滋陰、生津的作用。針對皮膚非常乾燥、異常痕癢的「血虛風燥」患者，可輔以補血，如當歸、白芍、四物湯等。從藥性上由於有補陰功能的藥物性質都比較滋膩，容易妨礙脾胃運化，造成氣滯、消化不良的副作用，因此用量不宜過多、不宜太頻繁，中病即止，還要兼顧促進脾胃運化，如配搭陳皮理氣。

文：邱宇鋒（註冊中醫）